Ford škrtá. Náklady sníží o 14 miliard dolarů, investuje do SUV

Automobilka bude podle Hacketta více otevřená dohodám o partnerství, které by jí pomohly rozložil náklady a rizika spojená s rozvojem nových technologií a služeb a zvýšily zisk. Hackett upozornil na partnerství zaměřené na rozvoj samořídících aut, které má Ford s firmou Lyft, alianci s indickou automobilkou Mahindra a potenciální spojenectví s čínským výrobcem elektrických aut Zotye.

Úspor ve výši 14 miliard dolarů chce Ford dosáhnout do pěti let. K poklesu nákladu má přispět větší automatizace výrobního procesu. Do roku 2022 plánuje automobilka snížit o třetinu, tedy 500 milionů dolarů, výdaje na rozvoj spalovacích motorů a tyto peníze přesunou do vývoje elektrických a hybridních vozů. Ford již dříve slíbil, že investuje do rozvoje elektrických a hybridních vozů 4,5 miliard dolarů a do pěti let představí 13 nových elektrických a hybridních modelů.

Vývoj hodnoty akcií Fordu za poslední měsíc:

Zdroj: IEconomics.com

V rámci úspor chce Frod také nabízet méně variací svých modelů. Hackett upozornil, že málo prodávaný sedan Ford Fusion se nyní nabízí v 35 tisíc kombinacích funkcí, barev a motoru. Budoucí model by měl mít jen 96 kombinací.

Hackett se ujal vedení Fordu letos v květnu. Ve funkci vystřídal Marka Fieldse, který byl propuštěn. V době, kdy se ujal funkce, slíbil investorům, že po 100 dní ve funkci oznámí, jak chce zlepšit kondici Fordu, aby byl lépe schopen konkurovat na trhu, stal se více digitální, elektrický a méně svázaný s prodejem vozů na přání jednotlivcům, napsala agentura Reuters.

