Firma, kterou zná každá pátá Češka užívající antikoncepci

Celá pětina uživatelek hormonální antikoncepce u nás má osobní zkušenost s preparáty značky Gedeon Richter. Kromě hormonální antikoncepce jsou velmi populární i její „pohotovostní pilulky“, které v České republice ročně užije na 60 000 žen. Společnost má silnou pozici v oblasti přípravků vydávaných na lékařský předpis, dominantní je její postavení v péči o zdraví ženy.

V roce 2016 získal Gedeon Richter celosvětová práva na inovativní biosimilární přípravek na ženskou plodnost s akvizicí švýcarské biotechnologické společnosti Finox Holding. Věnuje se rovněž kardiologii, neurologii, psychiatrii a terapii bolesti, kde nabízí originální přípravky i nová generika. Celkem má Gedeon Richter v naší zemi zaregistrováno přibližně šedesát léčivých přípravků ve dvou stech různých provedeních a každoročně se daří uvést na český trh několik dalších. V těchto dnech firma založila nadační fond na podporu vzdělávání lékařů. Hovořili jsme s jejím výkonným ředitelem, PharmDr. Františkem Gyürüsim.

Jak byste vaši firmu charakterizoval?

Naše mateřská společnost funguje přes 115 let, takže máme skutečně silné zázemí. Náš zakladatel Gedeon Richter je považován i za zakladatele celého maďarského farmaceutického průmyslu, to má svou váhu. Dnes korporace realizuje své prodeje ve více než stovce zemí celého světa a Gedeon Richter v České republice se na celkovém obratu podílí téměř dvěma procenty. Takže lze jednoznačně mluvit o úspěchu. V přepočtu na počet obyvatel jsme v rámci koncernu na třetím místě, v oblasti hormonální antikoncepce držíme téměř dvacet procent zdejšího trhu.

Takže úctyhodná minulost, úspěšná přítomnost… a jak vidíte budoucnost?

Fenoménem budoucnosti ve farmacii jsou biotechnologie a Gedeon Richter má v tomto směru bohaté zkušenosti. Její první léky se vyráběly fermentací z rostlinného materiálu nebo extrakcí z živočišných tkání a orgánů, takže vlastně už tehdy šlo o organopreparáty připravované biotechnologickými procesy. Současné výrazné změny ale přinesla především rekombinantní biotechnologie uplatňovaná nově i ve farmaceutickém průmyslu. Tomu se musíme přizpůsobit. Náš nový závod v Debrecínu se soustřeďuje na výrobu biotechnologických preparátů s využitím savčích buněk a společně s firmou Helm AG provozujeme v Německu laboratoř zaměřenou na bakteriální typ biotechnologií.

Čili se věnujete také výzkumu?

Do vlastního výzkumu a vývoje věnuje naše firma 10 % konsolidovaného obratu a je tak jednou z nejvýznamnějších základen farmaceutického výzkumu a vývoje v regionu střední a východní Evropy. Máme v portfoliu několik vlastních originálních molekul a nyní aktuálně slavíme poměrně zásadní úspěch. Náš nejnovější přípravek cariprazine byl v roce 2015 zaregistrován v USA jako první originální produkt firmy z východní Evropy.

Je tento preparát dostupný i u nás? A k čemu slouží?

Evropský registrační proces právě probíhá, do konce roku by mohl být lék zaregistrován i v České republice. Pak přijde ke slovu mechanismus stanovení ceny a úhrady a konečně uvedení do prodeje. Jde o přípravek na léčbu schizofrenie a bipolární poruchy. Toto atypické antipsychotikum bylo objeveno specialisty firmy Gedeon Richter a vývoj tohoto léčiva trval patnáct let.

Je takto dlouhá doba obvyklá?

Ve farmacii je to běžné. Musíme si uvědomit, že se jedná o léky, tedy substance, které mají příznivě ovlivňovat zdravotní stav. Nejde jen o to, objevit nějakou účinnou látku nebo zjistit, že už známá sloučenina má léčebné účinky, což už samo o sobě je nesmírně těžké a zdlouhavé. Pak následuje stejně náročný proces nejrůznějších testů a ověřování, aby se prokázalo, že látka nemá nežádoucí vedlejší účinky, že neškodí. Teprve po něm přijde návrh technologických postupů výroby a jejich další ověřování, klinické studie, schvalování, registrace a další nutné kroky, které s uvedením léku na trh souvisejí.

Není ta časová náročnost frustrující?

Výzkumníci vědí, do čeho jdou. Počítají s tím, že jejich práce je během na dlouhou trať. Vnímají ji jako určité dobrodružství. My si hlavně vážíme toho, že se naše společnost výzkumu a inovacím věnuje v takové míře. Vždyť jde o značně riskantní podnik s velmi nejistým výsledkem. A zdaleka ne všechny farmaceutické firmy jsou ochotny toto riziko podstoupit.

Vás samotného výzkum neláká?

Moje kariéra se ubírala jinou cestou. Působil jsem jako vysokoškolský pedagog a zajímala mě především práce s lidmi. Když jsem dostal nabídku od společnosti Gedeon Richter, očekával jsem, že se jí budu moci věnovat i tady. A mé představy se naplnily. Největší objem mé práce tvoří komunikace, setkávání a jednání s lidmi. Za těch pětadvacet let, co ve společnosti působím, jich mohlo být odhadem tak 1 500. Přitom je každý jiný, takže je to stále nová zkušenost, nová výzva. A musím říct, že mě to pořád baví.

Co znamená šedesátka v životě firmy?

U člověka bývá takové jubileum příležitostí k bilancování, i u firmy je to významný okamžik. Ale na rozdíl od člověka, který se v šedesáti dívá už spíše dozadu, nám dává naše minulost a hlavně přítomnost ty nejlepší předpoklady hledět směle dopředu. Společnost Gedeon Richter je ve skvělé kondici.

Tak jste založili nadační fond…

O tomto kroku jsme uvažovali už delší dobu a zdálo se nám, že právě to výročí je k tomu vhodná příležitost. Neurologie a psychiatrie patří mezi naše prioritní obory, bylo tedy přirozené, že nás zaujal projekt Nadace Charty 77 na podporu studentů a mladých lékařů. Náš Nadační fond Gedeon Richter 60 bude ve spolupráci s Nadací Charty 77 po dobu pěti let finančně přispívat na odborné stáže pro studenty a psychiatry mladší 40 let na předních klinických pracovištích Evropské unie. Každoročně rozdělíme mezi stipendisty 60 000 korun. Doufám, že se jim bude dařit a moc jim přeji úspěch.

A co byste popřál k narozeninám vaší firmě?

Aby i v dalším období přinášela na trh nové kvalitní léky, aby obstála v ostrém konkurenčním boji a byla nadále respektovaná. Aby byla vnímána jako stabilní partner, který i pro další generace bude zárukou úspěšné léčby. A všem lidem bych chtěl popřát, aby byli zdraví.