Finanční správa zatím vydala 8900 registrací k evidenci tržeb

Podnikatelé mohou požádat o údaje dvěma způsoby, a to elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Autentizací získá podnikatel přihlašovací údaje na daňový portál, kde je mu umožněna správa certifikátů a údajů pro správu evidence tržeb. O údaje musí podnikatel požádat před přijetím první evidované tržby.

Zároveň se podnikatelé mohou připojit do testovacího prostředí pro evidenci tržeb a vydávat účtenky pro EET. „Prozatím se k rozhraní systému e-tržeb připojilo 1200 subjektů. Systém je otevřený, není nutná registrace, tudíž nelze ani rozlišit, o jaký typ subjektu se jedná,“ uvedla mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Od 10. října například s evidencí tržeb funguje terapeutická kavárna Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy, kde obsluhují lidé s mentálním postižením. „Je to důkaz pro podnikatele, kteří mají strach z EET, že to lze udělat i s lidmi, kteří jsou mentálně postižení. A funguje to perfektně,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel Sivek hotels Viliam Sivek.

V testovacím prostředí, tzv. playgroundu, se zatím data o evidovaných tržbách neukládají. Od listopadu ale systém podle generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka poběží v ostrém provozu a údaje se začnou ukládat na servery správy. „Povinnost evidovat tržby ovšem nastane až od 1. prosince. Chtěl bych apelovat na podnikatele, aby vše nenechávali na poslední chvíli,“ uvedl.

Od září finanční úřady za poplatek 1000 Kč vydávají závazné rozhodnutí, zda daná tržba podléhá EET. Finanční správa dosud obdržela 70 žádostí o závazná posouzení. Od stejného data úřady také přijímají žádosti o možnost vést evidence v tzv. zjednodušeném režimu offline. Těch zatím správa eviduje za celé Česko 36.

Ministerstvo financí zveřejnilo metodické pokyny pro podnikatele, kterých se bude týkat evidence tržeb, na počátku září. Materiál například upřesňuje, které transakce budou podléhat evidenci tržeb, postupy k získání autentizačních údajů či možné sankce.

Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.

Vláda si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.