Finanční hádanka. Muskův hyperloop se bez dotací neobejde

Kapsle, jež letí tunelem rychlostí přes tisíc kilometrů v hodině, má být transportem budoucnosti. Elon Musk o ní hovoří od roku 2012. Nyní se opět o této technologii píše v souvislosti s tím, že Jižní Korea podepsala s firmou Hyperloop Transportation Technologies (HTT) dohodu o licenci na testování hyperloopu.

Firma HTT už podepsala dohody s Kalifornií, Slovenskem, Českou republikou, Francií a Indonésií. Konkurenční projekt Hyperloop One zase v květnu provedl první test technologie v reálném měřítku v nevadské poušti a v červenci představil nový prototyp kapsle.

Test Hyperloop One ve skutečném měřítku proběhl 12. května 2017:

Musk hovoří o technologii, kterou nabídl všem zájemcům jako otevřené řešení, jako o bezpečnější, rychlejší a ekologičtější variantě, než jsou současné možnosti dopravy (auta, vlaky, letadla). Může opravdu konkurovat dosavadním způsobům osobní přepravy?

„Musk vždy hovoří o tom, jak změnit energetické systémy na světě, stejně tak ty dopravní,“ řekl pro britský Guardian ekonom Bent Flyvbjerg, jenž se věnuje studiu financování megaprojektů na Saïd Business School na univerzitě v Oxfordu.

Bez dotací to půjde těžko

Hyperloop může být úspěšný z pohledu toho, že způsobí odklon dopravy od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. Ale co se týká financí, sám o sobě bude těžko soběstačný.

„Zatím nikdo nebyl schopný vytvořit srovnatelnou infrastrukturu způsobem, aby byla profitabilní. Vždy byla potřeba nějaká forma dotací,“ dodal Flyvbjerg k případné ceně tunelů, jež by bylo nutné v některých místech vybudovat.

Například jedna z uvažovaných tras mezi městy New York a Washington, D. C. by znamenala vybudování nejdelšího tunelu světa, jehož délka by nynější rekord překonala dokonce dvojnásobně.

Elon Musk tweetuje o tunelu z NYC do DC. Čas transportu 29 minut:

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20. července 2017

V tomto kontextu se dá připomenout, že do roku 2015 firmy Elona Muska posbíraly v různé formě dotace ve výši 5 miliard dolarů (111 miliard korun), jak uvedl deník Los Angeles Times.

„Nevsadil bych své peníze na to, že bude něco jako hyperloop finančně životaschopné,“ zdůraznil ekonom Flyvbjerg. Pokud ale vlády finančně dotují jiné způsoby dopravy, proč by tak nemohly činit u konceptu hyperloopu, míní.

Vědci z NASA během tohoto roku dospěli k závěru, že hyperloop může být celkově levnější variantou, než je osobní letecká přeprava na kratší vzdálenosti. Elon Musk kalkuluje s cenou sedmnácti milionů dolarů za míli v Kalifornii. Nicolas McLean z australské univerzity v Queenslandu dospěl k závěru, že podobná stavba na východním pobřeží Austrálie by vyšla na desetinásobek. Nicméně jde o hrubé odhady, protože vývoj technologie je stále v počátcích.

Také studie proveditelnosti amerického ministerstva dopravy z minulého roku hovoří o tom, že nadzemní trasa hyperloopu může vypadat jako levnější varianta než ostatní, ale technologie je spíše ve fázi počátečního testování a je nejisté, jak velké budou požadavky na výstavbu infrastruktury.

Související články: