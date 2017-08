Enwox Energy přestane dodávat plyn bezmála 500 odběratelů

Stovky odběratelů plynu od alternativního dodavatele Enwox Energy musejí do konce srpna změnit dodavatele, jinak se stanou zákazníky innogy Energie. Enwox Energy přestane od září dodávat plyn do 474 odběrných míst, innogy Energie ho nahradí jako tzv. dodavatel poslední instance, který službu přebírá, aby zákazníci neztratili k plynu přístup. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). Enwox už dříve omezoval dodávky elektřiny.