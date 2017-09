Energie pořád bez kontroly. Kdo stojí za novým projektem Free for You?

Pan Petr pracuje jako realitní makléř (redakce se z důvodů ochrany zdroje rozhodla změnit jeho jméno). Před časem jej oslovil s nabídkou spolupráce zástupce společnosti Free for You, které se v brzké době chystá vstoupit na českých trh dodavatelů energií. Zkušený makléř s přehledem o dění v regionu měl pro firmu lákat nové zákazníky.

Petrovi se však nabídka od počátku příliš nezdála. „Měli jsme se stát prodejním místem pro jejich služby. Mělo to fungovat tak, že za odběr elektřiny by se vracel zpět nějaký bonus, a pokud byste do toho systému začlenil další osoby, tak by ten bonus narůstal. V podstatě to neslo úplně jasné znaky letadla,“ vysvětluje makléř.

Připadalo mu také podivné, jakým způsobem plánuje nováček na silně konkurenčním trhu dodavatelů energií se základním kapitálem sto tisíc korun financovat avizovanou marketingovou kampaň, která má pomoci přilákat nové zákazníky. A podezřívavý byl i vůči údajné spolupráci s internetovým obchodem Alza.cz a dalšími renomovanými značkami.

Zda Free for You opravdu chystá spolupráci s Alza.cz, nelze potvrdit ani vyvrátit. Internetový obchodník se odmítl k jakýmkoli připravovaným aktivitám vyjádřit.

A sdílnější není ani Free for You. Podle vyjádření firmy neexistuje žádné konkrétní datum zahájení činnosti a plánovaná prý není ani marketingová kampaň. „Společnost má pro vstup na trh zdroje zajištěny, pochopitelně žádné detailní informace do médií sdělovat nebudeme,“ odpověděla firma na dotazy týdeníku Euro.

Tajemná společnost, známí lidé

Zdánlivě tajemná společnost, respektive lidé stojící za ní, nejsou však na energetickém trhu úplně neznámí. Free for You původně nesla název Česká a moravská energie. Jediným společníkem je podle výpisu z rejstříku devětadvacetiletý Lukáš Zach. V seznamu licencí pro obchod s elektřinou a plynem Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je pak jako odpovědný zástupce uveden Vítězslav Fiala.

Osoby stejného jména se v minulosti objevily ve společnosti Energie Pro, Fiala jako společník, Zachovo jméno a kontaktní údaje se pak objevily třeba u inzerátu na prodej automobilu z majetku Energie Pro. Ta v současnosti disponuje zhruba 1800 odběrnými místy elektřiny a 800 plynu.

V nejlepších časech firmy byly oficiální počty odběrných míst operátora trhu s elektřinou téměř dvojnásobné. Při zahrnutí sporných odběratelů disponovala však až sedmi tisíci odběrnými místy. Šlo o smlouvy s obcemi, které na Energii Pro převedla bez vědomí radnic neziskovka Energie pod kontrolou (EPK) a na ní napojená firma EPK Trade. Kauza EPK je dobře známá, před lety zlákala za přispění některých lokálních politiků stovky obcí na slib levné energie. EPK byla pouhým přeprodejcem, dodávku energie ve skutečnosti zajišťovala společnost Amper Market.

Zpočátku šlo vše hladce a obce si libovaly, kolik za energie ušetří. Bylo to však vykoupeno vysokými zálohami. Tržby v roce 2014 vystoupaly na 58 milionů korun, přičemž ve velké míře šlo právě o zálohy na energie. Iluze výhodných cen skončila na podzim roku 2015, kdy EPK přestala Amper Marketu platit, od obcí však dál inkasovala přemrštěné zálohy. Nejen radnicím, ale i školkám, školám a sociálním zařízením hrozilo, že skončí bez proudu a tepla. Před praktikami EPK varoval ERÚ i Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Dnes je na EPK i EPK Trade vyhlášen konkurz. Jednatel EPK Trade a ředitel EPK David Tejml zmizel a nepřebírá výzvy insolvenčního správce. Věřitelé ve dvou řízeních přihlásili pohledávky za 144 milionů a 103 milionů korun. Vedle desítek poškozených radnic a jim podřízených organizací je největším věřitelem Amper Market, který po několik týdnů dodával samosprávám elektřinu a plyn zadarmo.

Pokuta v rozporu s dobrými mravy

A zde vstupuje do hry opět Energie Pro a nováček na trhu Free for You. Také Energie Pro přihlásila do obou řízení pohledávku ve výši sedmi milionů korun. Má jít o pokutu za to, že zákazníci, které na ni EPK převedla, rychle odpadli. Většina obcí totiž po zkušenostech s EPK novému, podstrčenému a v podstatě nedobrovolnému dodavateli nedůvěřovala a při první příležitosti přešli jinam.

Podle Amper Markeru je však pohledávka účelová a insolvenční správkyně ji také popřela. Řada skutečností totiž naznačuje, že mezi EPK a Energií Pro fungují nadstandardní vztahy a jde o propojenou skupinu.

EPK například převedla portfolio zákazníků na Energii Pro v podstatě zadarmo. Poté, co odpadla éra podomních prodejců energií, je přitom pro velké alternativní dodavatele pohlcení menší konkurence nejjednodušší cestou, jak se dostat k novým zákazníkům, a jsou tak za ně ochotni platit desítky milionů korun. „Portfolio klientů dostali zadarmo, a přitom za to měli zaplatit. To samo o sobě je hrubě nestandardní,“ říká šéf Amper Marketu Jan Palaščák. Celá smlouva o převodu, stejně jako ustanovení o pokutě je proto podle insolvenční správkyně neplatná a v rozporu s dobrými mravy.

A na propojení firem poukazují i další detaily. Za obě firmy například komunikovali stejní zaměstnanci. Jedním ze společníků Energie Pro je Lukáš Vagner, který v minulosti na sebe kvůli dluhům z hracích automatů podal osobní bankrot. Ten sám sebe označil za bílého koně. Jako korespondenční adresu přitom uvedl dům v centru Prahy, který slouží jako virtuální adresa pro stovky firem. Shodnou okolností jde však i o „bydliště“ ředitele EPK Davida Tejmla.

Palaščák se obává, že Free for You by mohlo být po Energie Pro pokračováním EPK na třetí. „Máme obavu, že se majetek posune zase do další firmy. Další převod portfolia opět poškodí věřitele,“ obává se Palaščák.

To nováček na trhu s energiemi striktně odmítá. „Naše společnost nemá s Energií pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, která je nyní v konkurzu, žádný vztah ani pochopitelně nemá žádné informace o jejích zákaznících a ani se nechystá přebírat jiné společnosti žádné její zákazníky,“ reagovala firma. Odmítá také jakékoli vazby na firmu Energie Pro. Přiznává pouze, že spolupracuje s Vítězslavem Fialou, který ji poskytuje odborné služby při vstupu na trh.

Co má ale přesně Free for You v plánu, není v tuto chvíli jasné. Na webových stránkách běželo během července odpočítávání, které se k prvnímu srpnu zastavilo. „Jsme jen několik kroků od cíle! Po pár finálních kliknutích se změní vše, co jste doposud znali,“ informuje pouze stručně stránka.

