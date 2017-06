EGAP letos pojistí export za 40 miliard

„Čtyřicet miliard korun je letošní výhled. Za první čtyři měsíce roku jsme měli již 27 miliard. Fáze stabilizace společnosti skončila a pokračujeme v přiměřených růstech,“ řekl Procházka.

Za poslední čtvrtstoletí vložil stát do kapitálu a pojistných fondů EGAP celkem 17,7 miliardy korun. Společnost pojistila export do 117 zemí světa za více než 800 miliard korun. Podle Procházky byl přímý pozitivní dopad do veřejných rozpočtů za tuto dobu 56,9 miliardy korun. Čistý zisk státu z fungování pojišťovny tak dosáhl 39,2 miliardy korun, což znamená roční výnos pět procent.

Vláda loni podpořila tuzemské instituce na podporu exportu sedmi miliardami korun. Letos je plán 4,1 miliardy. Systém státní podpory exportu přitom čekají změny, o budoucím fungování České exportní banky (ČEB) a pojišťovny EGAP mají do konce letošního roku rozhodnout akcionářská ministerstva. Ve hře je pět variant. Jedna z nich počítá i se sloučením EGAP a ČEB. Banka by mohla také fungovat jako dceřiná společnost EGAP.

„Pokud bych měl shrnout dosavadní diskuse, tak je to tak, že máme zatím víc otázek než odpovědí. Definitivně bude to řešení za horizontem této vlády,“ uvedl náměstek ministra financí Ondřej Landa.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla by měl být výsledek takový, aby bylo možné pojistit co možná nejvíce exportu teritoriálně i odvětvově. „Aby se do toho promítly malé a střední firmy. A aby to bylo s co možná nejmenším rizikem,“ dodal náměstek.

Státní pojišťovna EGAP loni vykázala ztrátu 1,25 miliardy korun. Hlavní příčinou byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, i kvůli problémovému projektu elektrárny Yunus Emre v Turecku. Na pojistném plnění EGAP vyplatil nejvyšší částku ve své historii, 5,5 miliardy korun. Pojišťovna zpětně vymohla pohledávky za přibližně 1,13 miliardy.

EGAP loni pojistil exportní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v objemu 31,9 miliardy korun. Pojištěný export mířil do rekordních 39 zemí. Poprvé pojišťovna podpořila české vývozce v Ghaně, Ekvádoru a v Bolívii. Celkový export tuzemských firem dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, což bylo meziročně o 2,3 procenta více.

Stát vykonává vlastnická práva v EGAP prostřednictvím ministerstva financí (40 procent), ministerstva průmyslu a obchodu (36 procent), ministerstva zemědělství (12 procent) a ministerstva zahraničí (12 procent).

