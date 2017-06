Diviš a Čmejla končí v dozorčí radě Škoda Transportation

Podle webu Hlídací pes Diviše a Čmejlu v dozorčích radách nahradil právník Ján Gajdoš a provozovatelka jezdeckého klubu Petra Humlová, dříve Čmejlová. Firma nechtěla tuto obměnu komentovat.

„Vzhledem k mimořádně citlivému a složitému vyjednávání s čínskou CRRC nemáme nyní příliš prostor ani zájem komentovat věci, které se týkají běžného provozu,“ uvedla pouze mluvčí holdingu Lubomíra Černá.

Podle webu Škoda Transportation současně získala nového minoritního akcionáře. Od loňského května drží 0,25procentní podíl mateřského CEIL kyperská společnost BAYFORM Limited, kterou řídí technický ředitel strojírny a člen představenstva Zdeněk Sváta. Zařadil se tak po bok dalších pěti manažerů, kteří mají ve firmě minoritní podíl.

Obžaloba za zneužití informací

Čmejla a Diviš jsou coby bývalí manažeři MUS spolu s dalšími obžalováni ze zneužití informace a postavení v obchodním styku a z podvodu, hrozí jim až deset let vězení. Soud ve švýcarské Bellinzoně tyto manažery MUS už na podzim roku 2013 nepravomocně potrestal za podvody a praní špinavých peněz tresty vězení od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Muži se proti verdiktu odvolali.

Skupina Škoda Transportation s více než 5300 zaměstnanci je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv, souprav metra, trolejbusů nebo elektrobusů. Patří do ní plzeňské firmy Škoda Transportation, Škoda Electric a Movo, ostravská Škoda Vagonka, Pars Nova Šumperk a pražský výrobce výkonové elektroniky Poll. V Maďarsku je to podnik Ganz-Škoda, v Novosibirsku výrobce motorů Sibelektroprivod, v Německu Škoda Transportation Deutschland a předloni ovládla také finského výrobce kolejových vozidel TransTech.

