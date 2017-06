Datart se spojí s majitelem Euronics a Kasa.cz. Vznikne řetězec s tržbami přes 15 miliard

Spojením obou sítí vznikne na českém a slovenském trhu řetězec s ročními tržbami přes 15 miliard korun se sítí zhruba 130 elektroprodejen, které každý rok navštíví více než 22 milionů zákazníků.

HP Tronic získal v Datartu pětinový podíl již v roce 2014. „Záměrem společností HP Tronic a Datart je spojit se v jeden subjekt, do vznikajícího uskupení vstoupí 100 procent obou společností. Co se týká podílů jednotlivých subjektů, dohodli se majitelé, že se k této otázce nebudou vyjadřovat,“ řekl generální ředitel skupiny HP Tronic Daniel Večeřa. Důvody proč byl fond Genesis přizván do uskupení, jsou podle něj dva. Tím prvním je posílení kapitálové struktury, tím druhým jsou pak jeho bohaté zkušenosti s hledáním vhodného budoucího investora.

Nově vzniklé uskupení bude na maloobchodním trhu reprezentovat obě dosud samostatně fungující společnosti. Podle Večeři je cílem vytvořit stabilní, efektivní a profitabilní subjekt s tržním podílem dosahujícím až 20 procent na českém a slovenském trhu.

V e-shopu Alza se bude moci platit bitcoinem. Čtěte více

„Datart je ve výborné kondici. V posledních třech letech dosáhl nejlepších výsledků za posledních osm let. Rosteme a otevíráme nové prodejny. I nadále pro nás bude nejdůležitější poskytovat zákazníkům nejlepší výrobky a služby,“ dodal generální ředitel a předseda představenstva Datartu Pavel Bádal.

Do nově vzniklé společnosti investuje Fond Genesis Private Equity Fund III. „Nově vzniklá entita, která bude působit kromě České republiky také na Slovensku a v Polsku, dosáhne velikosti srovnatelné s největšími regionálními hráči v oboru,“ uvedl Ondřej Vičar, partner společnosti Genesis Capital, která je poradcem fondu.

V důsledku zamýšleného spojení dojde ke změně kontroly z pohledu předpisů v oblasti soutěžního práva, proto budou firmy v nejbližších dnech o tomto záměru informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. „Do doby, než oba soutěžní úřady zamýšlenou transakci povolí, nebudou k ní poskytovány další informace,“ uvedly firmy.

Obchody s elektronikou Datart v Česku ve finančním roce 2015/2016 zvýšily tržby meziročně o téměř 11 procent na 5,1 miliardy korun. Obrat zlínské společnosti HP Tronic, která je provozovatelem prodejen Euronics, e-shopu Kasa.cz i majitelem společnosti ETA, se loni zvýšil na 9,1 miliardy korun. Pro srovnání, největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni zvýšil tržby o 22 procent na rekordních 17,4 miliardy korun.

*Dále čtěte: