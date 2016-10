Czexit si přeje třetina malých firem, vyplývá z průzkumu

Téměř tři čtvrtiny podnikatelů jsou přesvědčeny, že vystoupení ČR z EU by poškodilo českou ekonomiku. U dopadu na své vlastní podnikání však vidí situaci jinak. Na 62 procent podnikatelů by prý neměl czexit vliv. Toho, že by vystoupením z EU bylo jejich podnikání poškozeno, se obává 30 procent firem.

„Českým podnikatelům je jasné, že nejsme v situaci, v jaké je Velká Británie. Polohou jsme ve střední Evropě, naším největším obchodním partnerem je Německo. Loni vzájemný obchod dosáhl 2,15 bilionu korun a letos tato hranice bude zřejmě překonána. Na německé ekonomice jsme stále závislí, takže by nemělo smysl vytvářet jakoukoli novou hranici s unií,“ uvedl ředitel útvaru firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Ekonomika EU je nyní v útlumu, zatímco česká funguje. I to je podle Mandy zřejmě důvod, proč si někteří podnikatelé myslí, že by na ně vystoupení z EU nemělo vliv.

Dále čtěte:

Czexit jako recept na ekonomickou katastrofu

Tomáš Halík: Ještě nejsme připraveni na demokracii