ČSOB se zbavuje dalšího kostlivce po IPB. Zaplatí ho nejspíš zase stát

V současnosti všechny tři strany jednají o smírném řešení. „Vzhledem k tomu, že probíhá jednání o mimosoudním řešení případu s BH Capital a Investiční společností podnikatelů, nebudeme se k případu blíže vyjadřovat,“ uvedla k řadě otázek mluvčí ČSOB Pavla Hávová.

Jednání potvrdil i likvidátor ISP Pavel Tyleček: „Zatím k dohodě nedošlo, ale je stále možnost, že k ní dojde.“ Blíže jednání nekomentoval s tím, že nechce ohrozit dohodu.

Ve výroční zprávě BH Capital za uplynulý rok je nicméně uvedeno, že jednání probíhají již od loňského léta. „Počátkem měsíce července 2015 vyzvala ČSOB další účastníky sporů, tedy ISP a BH Capital, k jednání o uzavření dohody o narovnání a definitivnímu smírnému ukončení všech soudních sporů,“ uvádí zpráva společnosti, „k naplnění tohoto účelu bylo proto přistoupeno k podání návrhu na přerušení řízení ve všech probíhajících sporech mezi ISP, BH Capital a ČSOB do doby uzavření dohody.“ Některé spory tak byly již přerušeny.

Vzácná návštěva z Belgie

Dohoda všech tří společností nemusí být daleko. Smírné řešení již schválila i valná hromada BH Capital v polovině října. „Akcionáři si přejí uzavření této dohody,“ uvádí předseda představenstva BH Capital Marian Klásek.

Mezi akcionáře BH Capital patří též belgická bankovní skupina KBC, která vlastní rovněž ČSOB. Podle informací týdeníku Euro se Belgičané výjimečně zúčastnili valné hromady BH Capital a hlasovali pro dohodu. Na otázku, zda hlasování KBC naznačuje uzavření smíru, Hávová neodpověděla.

Výsledkem dohody by podle Kláska bylo, že by BH Capital získala zpět peníze, které zaplatila v roce 2009 Investiční společnosti podnikatelů. Šlo tehdy o zhruba 294 milionů korun, k nimž se však ještě musejí připočíst úroky.

Peníze by však podle Tylečka získala rovněž ISP: „Ukončily by se spory s ČSOB a BH Capital a na účet ISP by přišly nějaké peníze.“ Tyto prostředky by už neohrožoval další soudní spor. Jedná se rovněž o částku okolo 300 milionů korun. Zdálo by se, že „černý Petr“ v podobě vysoké platby zůstal ČSOB. Ani to však nemusí platit.

Dědictví po „finančním lvu“

Československá obchodní banka totiž „zdědila“ spory po zkrachovalé Investiční a poštovní bance (IPB), jejíž majetek v roce 2000 koupila od nuceného správce. V rámci něj získala rovněž majetek Banky Haná, kterou IPB před svým pádem převzala.

Na podobné „kostlivce“ dostala ČSOB záruky od České národní banky (ČNB), které končí v letošním roce. Pro ČSOB tak může být výhodnější uzavřít do konce roku smír a uplatnit záruky než pokračovat ve sporech, které by se protáhly za horizont letošního roku. Je totiž nejasné, zda by po této lhůtě mohla banka záruky dál uplatňovat, či nikoli. Jistotou pro ČSOB je proto uplatnění záruk u ČNB ještě letos. Na otázky týkající se platnosti záruk Hávová neodpověděla. Mimochodem: kvůli zárukám za soudní spory a další záležitosti po IPB vyvolala ČSOB arbitrážní řízení s ČNB.

Příčinou stamilionových sporů mezi ISP, BH Capital a ČSOB jsou finanční transakce, které se uskutečnily v polovině 90. let. Při nich Banka Haná poskytla úvěr Investiční společnosti podnikatelů. Ta se však za půjčku zaručila vklady podílníků Podnikatelského tržního podílového fondu.

ISP úvěry nesplatila a Banka Haná se zahojila v roce 1998 na finančních prostředcích podílníků. Tento postup však loni Nejvyšší soud označil za bezdůvodné obohacení banky na úkor majetku v podílových fondech, který musí vydat zpět. Zároveň však uvedl, že závazek investiční společnosti tímto plněním nezaniká. ČSOB se do sporů dostala výše zmíněným převzetím zkrachovalého „finančního lva“.

Kdo jsou největší akcionáři BH Capital Ministerstvo financí ČR 71,9 % KBC Bank 14,1 % Česká národní banka 7,7 %

Zdroj: Výroční zpráva BH Capital za rok 2015

