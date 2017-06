Co s peřím z 50 miliard kuřat? Použít jako izolaci domů

Produkce kuřat představuje pro civilizaci problém, protože vzniká značná část odpadu v podobě peří. Podílí se na hmotnosti kuřete 5 procenty a po 80 zabitých kuřatech zůstane okolo deseti kilogramů peří.

Část se sice využije jako proteinový prášek do krmiv pro zvířata, ale většina skončí na skládkách. Dva mladí podnikatelé z Londýna, Elena Dieckmanová a Ryan Robinson, začali peří testovat jako materiál pro výrobu izolace, jež by se využila ve stavebnictví. Poznali se jako studenti na badmintonu a časem založili startup Aeropowder.

Peří obsahuje keratin, bílkovinu, jež se běžně vyskytuje v přírodě, ve vlasech, rohovině, paroží. Dieckmanová si uvědomila přednosti tohoto přírodního materiálu. Je lehký, dobře izoluje a je biologicky rozložitelný. Jak jej využít? Řešení je nasnadě, jako izolaci.

Nejprve s Robinsonem uvažovali o využití lidských vlasů, ale pak jejich pozornost upoutalo peří, které je snadno dostupné z drůbežích chovů. Přitom obsahuje až 90 procent bílkovin. Denně se na světě vyprodukuje 10 tisíc tun peří, jež se vyhodí, uvádí stránky projektu.

Přihlásili se do soutěže vypsané newyorskou nadací Echoing Green, jež podporuje projekty s pozitivním sociálním dopadem. Vyhráli cenu, jež se pojí se stipendiem ve výši 90 tisíc dolarů na dva roky.

Menší uhlíková stopa

„Drtivá většina izolačních materiálů je syntetického původu a pochází z materiálů na bázi ropy,“ vysvětlil Robinson pro fastcompany.com, proč je využití peří ekologičtější variantou.

„Je to důležitý příspěvek, snižuje se tím produkce uhlíkových emisí a také energetická náročnost,“ doplnil vystudovaný biolog. Peří jako přírodní materiál často skončí na netříděné skládce.

Zakladatelé projektu

Přitom může nahradit mnoho syntetických izolačních materiálů, z přírodních se používá ještě celulóza. Odpad z kuřat ale lépe izoluje a má větší prodyšnost než celulóza.

Producenti drůbeže se pírek rádi zbaví, takže Aeropowder by mohl mít materiál zdarma, nebo jen za symbolický poplatek. „Doufáme, že drůbeží i stavební průmysl do našeho projektu vstoupí,“ řekla Dieckmanová, jež pochází z Německa.

Prezidentka Echoing Green Cheryl Dorseyová vysvětlila, že podporují nápady, jež mají velký potenciál pro celou planetu a nejsou vedeny jen „třicetiletými bílými Američany“.

Proto se také projektu s peřím dostalo finanční podpory. „Vyznáváme teorii změny s tím, že největším kapitálem je investice do jednotlivých lidí,“ doplnila Dorseyová. Robinson a Dieckmanová nyní mohou dva roky bádat, jak peří co nejefektivněji přetvořit do izolace, jež může zateplit i váš dům.

