ČNB Krúpovi zarazila emisi dluhopisů za půl miliardy

Centrální bance vadilo, že prospekt neobsahoval všechny náležitosti. Zejména v něm chyběly ověřené výkazy peněžních toků v letech 2014 a 2015 a zpráva auditora k těmto výkazům.

Na výhrady Arca podle kontrolorů reagovala následujícím vyjádřením: Výkazy peněžních toků nebyly součástí řádné účetní závěrky ověřené auditorem a byly zpracovány na základě požadavků ČNB, tudíž zprávu auditora k těmto výkazům není možné zpětně vyhotovit.“ Arca požadované údaje nedoplnila.

ČNB se rovněž nezdálo to, že návratnost investice do dluhopisů by závisela na výnosnosti nebo hodnotě majetku, do kterého by Arca Capital Bohemia investovala.

Skupina Arca kritiku centrální banky uznává. „Výhrady ČNB byly oprávněné, proto také nebudeme podávat proti jejímu rozhodnutí žádný rozklad. Chystáme podání nové žádosti, která bude vyhovovat požadavkům zákona,“ uvádí mluvčí Arca Capital Bohemia Barbora Hanáková.

Skupinu Arca ovládá slovenský miliardář Pavol Krúpa. Ten je letos mimořádně aktivní, když koupil producenta minerálek Karlovarskou Korunní, investoval do akcií rakouské velkopojišťovny Vienna Insurance Group nebo likérky Stock Spirits Group. Arca rovněž vystupuje jako aktivistický investor ve společnostech New World Resources (bývalý majitel zkrachovalé OKD) a likvidované Agrobanky.

