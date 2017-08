Čínský fotbalový apetit trvá. Dalším cílem je Manchester United

Forbes ocenil United na 3,69 miliardy dolarů (81 miliard korun), přičemž jejich hodnota meziročně vzrostla o jedenáct procent. Jeden z největších anglických klubů je zapsaný na newyorské burze. Podle listu Sunday Times už zatím utajovaný čínský zájemce vytvořil vyjednávací skupinu, která sonduje ochotu menších akcionářů prodat své podíly.

Čínský investor zatím údajně cílí na přibližně osm procent v majitelské struktuře. Postupem času by ale svou pozici mohl chtít posilovat. Tím spíše, že už se delší dobu spekuluje o tom, že rodina Glazerových, která tým ovládá, není ohledně dalšího vývoje jednotná.

United koupil v roce 2005 americký podnikatel Malcolm Glazer a po jeho smrti připadl 80procentní podíl jeho šesti dětem. Mezi nimi teď podle všeho nepanuje shoda a někteří z nich jsou připraveni za odpovídající částku většinový podíl prodat.

Fanoušci týmu by proti změně majitele zřejmě neprotestovali. Většině z nich vadilo už samotné Glazerovo převzetí, na které si americký podnikatel před dvanácti lety musel půjčit a následně svůj dluh splácel z výdělků týmu. Někteří fanoušci si dokonce založili vlastní klub, jiní zase dodnes nadávají na údajné malé investice do posilování. Faktem ovšem je, že během posledního roku napumpovalo vedení do kádru miliardy. Loni koupilo za 93 milionů liber (2,9 miliardy korun) francouzského záložníka Paula Pogbu, který byl až do letošního srpna nejdražším fotbalistou historie (než jej vystřídal Brazilec Neymar). Letos kromě jiného přivedlo belgického útočníka Romela Lukaka za v přepočtu 2,2 miliardy korun.

V souvislosti se zájmem o United se spekulovalo o pojišťovací společnosti Ping An Insurance, která však v oficiálním prohlášení jakoukoliv snahu majetkově vstoupit do manchesterského týmu odmítla.

Potenciální investor tak nadále zůstává anonymní. Může jít i o taktické důvody, zejména vzhledem k poslednímu vývoji na čínské politické scéně. Tamní vláda se prostřednictvím regulátorů začala intenzivně zajímat o čínské investice do zahraničí. Jejich zájem se stočil i na společnost Suning, která si pořídila milánský Inter, v poslední době ale čelí podezření, že tak učinila s úmyslem vyprání peněz. „Většina těchto společností má doma velké dluhy, ale půjčí si od místních bank a nakupují pak v zahraničí,“ okomentoval rozšířenou praxi posledních let Jin Čung-li z finančního institutu Čínské akademie sociálních věd. „Pokud se zahraniční investice ukáže jako chybná, znamená to riziko pro domácí banky a finanční systém. Společnosti se ale mezitím zahalí do zlata,“ dodal.

Velké potíže s akvizicí AC, druhého milánského klubu, mělo čínské konsorcium investorů. K dohodě o prodeji došlo už loni v srpnu, od té doby se však objevilo několik zádrhelů. Konsorcium bylo vyšetřováno kvůli podezření ze zfalšování bankovní zprávy, která měla dokládat jeho solventnost. Poté jej kvůli nejasné identitě oslovilo s žádostí o vysvětlení milánské protimafiánské oddělení. Problémy s dokončením akvizice nakonec dělala samotná Čína, které se nelíbilo přijetí dalajlámy v Miláně. Situace nakonec došla tak daleko, že čínská vláda zablokovala skupině domácí prostředky a investoři si tak museli zajistit zdroje na pokrytí platby ve výši 740 milionů eur (20 miliard korun) v zahraničí.

Co se týče anglického fotbalu, mířili dosavadní investoři při snahách o získání majoritního podíl spíš níž. Vůbec prvním týmem nejvyšší soutěže Premier League v čínských rukách se stal West Bromwich Albion, který koupila investiční skupina Yunyi Guokai Sports v čele s miliardářem Guochuanem Laiem. Nyní druholigovou Aston Villu zase ovládá miliardář Tony Xia.

Zvýšený zájem z Číny už ale evidují i velké anglické týmy. Třináctiprocentní podíl v rivalském Manchesteru City drží společnost China Media Capital, nabídku na převzetí Liverpoolu údajně zvažuje další čínské konsorcium.

Čínské investice do evropského fotbalu se dotkly i Česka. Skupina CEFC má majoritní podíl v pražské Slavii, která se letos stala mistrem nejvyšší soutěže.

