Čínská Geely chce zdvojnásobit prodej na dva miliony aut ročně

Čínská automobilka Geely chce s pomocí švédského Volva a nové značky Lynk & Co do roku 2020 více než zdvojnásobit prodej na dva miliony automobilů ročně, a dostat se tak do první desítky světových výrobců. Firma oznámila, že do konce tohoto desetiletí plánuje uvést na trh více než 30 nových nebo výrazně přepracovaných modelů.