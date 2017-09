Čínská centrální banka podpoří soukromý sektor. Usnadní půjčky malým firmám

PBOC na svých internetových stránkách uvedla, že banky, které splní určité požadavky na půjčování malým podnikům a zemědělskému sektoru, mohou snížit svůj poměr rezerv o nejméně půl procentního bodu. Splnit požadavky by měla být schopná většina čínských bank, všechny velké banky a 90 procent malých a středně velkých bank, uvádějí analytici. Do ekonomiky by tak mělo podle jejich odhadů přitéct 700 miliard jüanů (2,3 bilionu korun).

PBOC uvedla, že svým krokem chce podpořit poskytování více malých půjček, tedy těch pod pět milionů jüanů, malým firmám a vlastníkům pozemků a půjček na podporu zemědělské produkce, inovací a vzdělávání.

Nový nepřítel Číny: Peking zastrašuje akademiky po celém světě

Minimální rezervy jsou částka, kterou musí banky uložit u centrální banky. Stanovuje se jako procento z celkových vkladů. V současnosti tento podíl u velkých bank činí 17 procent.

Čínská ekonomika v prvním pololetí stoupla o 6,9 procenta. Ekonomiku podpořil realitní trh a výdaje za infrastrukturu. Průzkumy podnikatelské aktivity opakovaně ukazují, že velké společnosti těží z ekonomického růstu více než menší, napsala agentura Reuters.

Přečtěte si také: