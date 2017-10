Číňané cílí na české sklady. Za rok a půl si pronajali 100 tisíc metrů čtverečních

Do Česka v současné době expandují čínské firmy, které už mají vybudované zázemí v zemích západní Evropy. Podle konzultanta 108 Agency Petera Kolenčíka tím do určité míry sledují pohyb světové konkurence. „Dobrým příkladem je Amazon, který před dvěma lety otevřel svůj sklad v Dobrovízi u Prahy. V polovině roku 2017 v areálu v Jenči u Prahy podepsal nájemní smlouvu logistický operátor jeho čínského rivala Alibaby,“ říká Kolenčík s odkazem na 4PX Express, který by měl v Česku zaměstnat na 500 lidí.

Logistický operátor největšího čínského internetového prodejce si ve VGP Parku pronajal 68 600 metrů čtverečních. 4PX Express působí v 50 lokacích po celém světě, kde zaměstnává 1500 lidí. Kromě Alibaby spolupracuje i s dalšími velkými firmami na poli e-commerce: Amazonem i eBayem.

Tři největší čínské firmy v českých skladech Firma Obor Pronajatá plocha Skladový areál 4PX Express logistika 68 600 m2 VGP Park Jeneč Linemart e-commerce 17 800 m2 Prologis Park Prague Airport Stonebridge e-commerce 9000 m2 Prologis Park Prague Airport

Zdroj: 108 Agency

„Čínské firmy, které se o český trh industriálních nemovitostí aktuálně zajímají, obvykle získaly zakázku pro české nebo německé společnosti a musí co nejdříve zahájit logistiku nebo subdodavatelskou výrobu,“ uvádí Jakub Holec ze 108 Agency s tím, že jde především o dodávky pro automobilový průmysl nebo e-commerce. Podle něj je mezi čínskými společnostmi zájem především o lokace na Praze-západ a na severu a západu Čech.

Zájem následovat trend mají také další čínské firmy. Podle Kolenčíka nabízí výrobu s přidanou hodnotou, využitím moderních technologií a své know-how. Jejich expanze do střední Evropy je podmíněna odpovídající infrastrukturou. Kromě Česka se podle něj zajímají i o možnost zamířit do Polska nebo na západní Slovensko.

Podle Kolenčíka jdou čínské firmy ve stopách japonských společností, která na český trh expandovaly na přelomu tisíciletí. Největší japonskou investicí v České republice je kolínská automobilka TPCA. Kromě toho zde působí například ještě AGC Automotive Czech, DaikinIndustries či DensoManufacturing.

