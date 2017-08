Číňané chtějí koupit automobilku Fiat Chrysler. Ta o tom neví

Už minulý týden server Automotive News s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedl, že čínský výrobce aut učinil začátkem tohoto měsíce nabídku na převzetí FCA. Italsko-americká automobilka vlastní rovněž značky Jeep, Ram, Alfa Romeo či Maserati.

Generální ředitel FCA Sergio Marchione hledá pro sedmou největší automobilku světa partnera nebo kupce, který by jí pomohl lépe se vyrovnat s růstem nákladů, splnit regulace emisí a při vývoji technologií pro elektrická a samořízená auta. Případná akvizice FCA by byla jednou z nejvýznamnější čínských dohod ve zpracovatelském průmyslu.

Podle některých zdrojů má Great Wall zájem hlavně o značku Jeep, která by jí pomohla splnit strategický cíl, a to stát se největším světovým výrobcem sportovně-užitkových vozů (SUV). Firma Great Wall vznikla v roce 1984 a je největším výrobcem SUV a pickupů v Číně. Koupě celé automobilky i samotné značky Jeep by jí také umožnila urychlit průnik na americký trh i globální expanzi.

FCA již nyní vyrábí modely Jeep v Číně ve spolupráci s místním výrobcem Guangzhou Automobile. Podle čínských zákonů musí zahraniční automobilky, pokud chtějí v zemi vyrábět, vytvořit společný podnik s místní firmou.

