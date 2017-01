Čína otevře další sektory zahraničním investicím

Čínská vláda dál uvolní omezení zahraničních investic v řadě sektorů. Otevře dveře investicím do bankovnictví, pojišťovnictví a dalších finančních služeb, do internetových služeb a také například do výroby železničních zařízení nebo motocyklů. Oznámila to Národní rozvojová a reformní komise, která hraje v Číně roli plánovacího úřadu.