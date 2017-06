Čína místo Mexika. Ford mění plány na novou továrnu

Firma v lednu uvedla, že místo výstavby nové továrny využije k výrobě vozů Focus pro severoamerický trh kapacity jiného závodu v Mexiku. Později však dospěla k závěru, že vhodnějším místem pro tuto výrobu je Čína. Tam již Ford automobily Focus vyrábí pro místní trh.

Vývoj akcií Fordu:

Automobilka dnes upozornila, že její rozhodnutí nepovede k zániku pracovních míst ve Spojených státech. Detroitská továrna, která automobily Focus nyní vyrábí, bude v příštím roce převedena na produkci vozů Ford Ranger a Ford Bronco.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow