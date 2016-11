ČEZ žaluje Škodu JS kvůli potrubí v Dukovanech. Požaduje 611 milionů

Částka ve výši 611 milionů nemusí být konečná, uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Připomněl, že ČEZ odstávky vynucené chybnými kontrolami přišly loni asi na 2,5 miliardy korun. „Z důvody právní taktiky není žalována nyní celková škoda, kdy navíc ještě konečná částka není známa, protože kontroly spojené se svary ještě pokračují,“ uvedl mluvčí.

Důvodem odstávek většiny bloků Dukovan i kontrol bloků v další jaderné elektrárně ČEZ v Temelíně bylo opětovné provedení prověrek potrubí kvůli nekvalitním rentgenovým snímkům svarů. Na potrubí tak byly praskliny či jiné vady, které na snímcích nebyly vidět. Správu zařízení elektráren měla na starosti právě Škoda JS, která si ale na kontroly svarů najímala externího dodavatele. Škoda JS už dříve svou vinu odmítla.

V elektrárně Dukovany vyráběl loni od poloviny září do konce prosince proud pouze jeden ze čtyř bloků. Elektrárna tak v loňském roce dodala do sítě nejméně proudu za posledních 17 let.

Případem se zabývá i policie. Firma ČEZ podala trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na podvod a další oznámení podal Státní úřad pro jadernou bezpečnost, podle kterého mohl být spáchán trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

ČEZ v dubnu odvolal z funkcí některé pracovníky odpovědné za problémy svarů v Dukovanech. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu. Při vyšetřování bylo odhaleno více než dvacet neúmyslných závažných nebo méně závažných porušení povinností současných nebo bývalých pracovníků.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, jenž drží prostřednictvím ministerstva financí asi 70 procent akcií.

