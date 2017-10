Český vývoz do Francie díky strojírenství i automobilkám roste. Letos přesáhl 100 miliard

Do Francie české firmy vyvážejí strojírenské vybavení, elektrotechniku, česká auta i vozy francouzských značek vyrobené v Česku. Tyto položky tvoří dohromady 70 procent českého exportu do Francie. Od vstupu země do Evropské unie v roce 2004 se objem českého exportu do Francie ztrojnásobil. Za stejné období vzrostl vývoz opačným směrem 1,6 krát. V loňském roce navíc překonala vzájemná obchodní výměna hranici 10 miliard eur, tj. 270 miliard korun.

„Česko je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Francie z nových členských států Evropské unie. Zároveň je Francie dlouhodobě pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky a také pátým největším investorem. Celková hodnota dosavadních francouzských investic se odhaduje na 165 miliard korun (6,1 miliardy eur), za poslední rok vzrostl jejich objem o 9,5 procenta. Roční obrat 500 francouzských firem působících v České republice přesahuje 350 miliard korun,“ uvedl obchodní manažer a zástupce ředitele Francouzsko-české obchodní komory Michal Macko.

Přečtěte si, co prozradil průzkum o počínání českých vývozců:

Významnými investičními projekty posledních let je výzkumné a vývojové centrum Valeo, kde od května působí na 600 inženýrů, kteří se zabývají vývojem dílů autonomních aut a jejich testováním. Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile zaměstnává 2700 lidí, dodavatel technologií Faurecia má v Česku sedm výrobních závodů a 4500 zaměstnanců. Do nové výrobní linky na výrobu čelních skel automobilů investoval Saint Gobain Sekurit.

Mezi nejčastěji vyvážené i dovážené komodity patří silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení a kovové výrobky. Přes celkovou obchodní bilanci ve prospěch České republiky má Francie jednoznačnou pozitivní bilanci v oblasti farmaceutického průmyslu a kosmetických přípravků.

Počet francouzských firem se zájmem o český trh trvale roste. Na veletrhu v Brně je jich kolem 20. Na brněnském výstavišti ukazují 3D tiskárny, speciální obráběcí stroje nebo klimatické komory pro testování výrobků.

