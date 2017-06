Český export do zemí EU roste. Je to přirozené, tvrdí ministerstvo

„Jsme součástí vnitřního trhu. Vývozní sebevědomí si firmy budují zejména na vnitřním trhu. Já si myslím, že to přirozené je a hlavně je to vždycky o podnikatelském rozhodnutí těch kterých firem,“ řekl náměstek.

Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta českého vývozu. „Nicméně náš obchod mimo EU roste ještě rychleji,“ dodal Bärtl. Podíl vývozu do unijních zemí se zvyšuje od roku 2013, kdy dosahoval 81 procent.

Dubnová struktura zahraničního obchodu

Zdroj: ČSÚ

Vláda přitom dříve deklarovala snahu omezit závislost českého exportu na zemích EU. Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 definuje 12 prioritních zemí, ve kterých stát slibuje více podporovat české exportéry. Jde hlavně o Brazílii, Čínu, Indii, Rusko a Turecko.

Struktura zahraničního obchodu v dubnu 2017

Zdroj: ČSÚ

Export českých firem dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, co je meziročně o 2,3 procenta více. Export do Německa stoupl o tři procenta, do Rakouska o 6,4 procenta. Do Francie se vyvezlo o 3,9 procenta zboží víc. Hlavním obchodním partnerem České republiky zůstalo Německo s podílem 32 procent na celkovém vývozu. Hodnota exportu tam dosáhla 1,29 bilionu korun. Na Slovensko se vyvezlo zboží za 333 miliard korun.

