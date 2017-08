Česko čerpá dotace na poslední chvíli, kritizují vládu analytici

Ke konci července měla Česká republika smluvně zajištěno 33,6 procenta evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 199,2 miliardy korun z celkově přidělených 593,1 miliardy korun.

„Z hlediska systému čerpání evropských dotací se během posledních let jen udržoval neuspokojivý stav, nastavený předchozími vládami. Většinu peněz ze skončeného rozpočtového období se nakonec podařilo utratit, nad efektivností některých projektů ale visí otazník,“ uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Česko dočerpávalo peníze z minulého programového období ještě v roce 2015. Podle Sobíška vedlo překotné tempo čerpání na poslední chvíli k nerovnoměrnosti ve výkonech ekonomiky, hlavně ve stavebnictví. „Řada nových klíčových projektů nabrala zpoždění. Vinu za tento neuspokojivý stav nelze klást plně na tuto vládní koalici. Ta řadu problémů zdědila, s jejich řešením ale příliš nepohnula,“ doplnil Sobíšek.

Podle ředitele sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka snaha o dočerpání omezila start nového období. „Ukázaly se problémy jako nefungující systém nebo zpoždění v hodnocení. Firmy narážely také na administrativní zátěž spojenou s podáváním žádostí,“ sdělil Čížek.

Hospodářská komora (HK) ČR je stavem čerpání v období 2014 až 2020 velmi znepokojena. Podle ředitele Odboru legislativy, práva a analýz HK Ladislava Minčiče zpoždění není rozhodně menší než v předchozím období. „Takovýto vývoj signalizuje, že koncem období bude čerpání evropských fondů znamenat pro náš HDP ještě větší mimořádný impulz směrem nahoru, než tomu bylo v roce 2015. To ale není v pořádku. Prostředky je vhodné a přirozené čerpat pokud možno rovnoměrně,“ uvedl Minčič.

Analytik ČSOB Petr Dufek uvedl, že Česko ve financování projektů z dotací nijak nevyniká. Čerpání peněz označil za neuvěřitelně pomalé, a to nikoliv kvůli tomu, že by nebyly projekty. „Je to dlouhodobě problém tuzemské byrokracie. Takže nakonec se může odehrát to, co jsme tu viděli v předchozích letech. A sice čerpání na poslední chvíli a po termínu,“ podotkl Dufek.

Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václava Matyáše se vláda nepoučila z chyb a v současném programovém období nejsou v dostatečném množství připravené větší projekty, zejména v dopravní infrastruktuře. „Ty by zajistily plynulé čerpání bez hektiky minulého období. Vzhledem k současnému stavu lze očekávat masivní čerpání až v průběhu roku 2018,“ dodal Matyáš.

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy je dočerpávání prostředků z období 2007 až 2013 jednou z mála opravdových zásluh současné vlády v ekonomické oblasti. „Slabé čerpání prostředků přidělených v rámci tohoto období se ale podle všeho počínaje letošním rokem podaří zvrátit,“ doplnil Kovanda.

