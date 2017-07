Češi vzali Bavorsko útokem. V sousední spolkové zemi jich pracuje 25 tisíc

Před zpřístupněním západních trhů pro pracovní sílu z nových členských zemí EU v roce 2011 pracovalo v Bavorsku i celém Německu řádově méně českých občanů. Bavorské ředitelství Spolkového úřadu práce uvádí, že v roce 2010 to v největší spolkové zemi bylo 7900 lidí. Poslední údaj za loňský rok hovoří o 25 387 Češích.

Češi nestačí

Z českého domova do Bavorska za prací každodenně dojíždí 16 tisíc lidí. A tamní podniky jsou za to rády, uvedlo regensburské zastoupení Průmyslové a obchodní komory (IHK) pro agenturu DPA, jejíž zprávu cituje Severobavorský Kurier. Jen v příhraničním obvodu Horní Falc je neobsazeno 16 tisíc pracovních míst, především v ubytovací a gastronomické branži. V severobavorském regionu Horní Franky je to dokonce 18 tisíc míst.

Nebýt české pracovní síly, byla by tato čísla o dost vyšší. „Pro naše členy je čím dál složitější obsazovat pracovní místa,“ uvedla hornofrancká šéfka IHK Sonja Weigandová. „Čeští pracovníci mají v našem regionu dobrou pověst. Není proto divu, že vzdělaná pracovní síla z Česka je v hledáčku personálních agentur,“ dodala. Jen v Chamu a okolí pracují 3000 Čechů. Cestování za prací přes hranici se stalo běžnou záležitostí, potvrdil Manfred Stamm, koordinátor Sítě služeb pro pracovní trh.

Mohutná podpora

Ve všech příhraničních regionech stoupl v posledních šesti letech počet českých „gastarbeiterů“ významnou měrou. Bavorský pracovní úřad po celou dobu provozuje informační kancelář v Plzni. Českým zájemcům o práci za západní hranicí pomáhají i obchodní komory nebo odborové organizace. Informace o náborech, zdanění či sociálním pojištění poskytují dvojjazyčná „Welcome-Centra“.

Brzdou zůstává jazyk. Bavorský úřad práce uvádí, že německy umí spíše starší z přicházejících českých pracovníků, přesto ale jazyková bariéra přetrvává. V příštích letech na tom chce německá strana zapracovat a překážku odbourat i s pomocí financí z EU.

Volná cesta již 6 let Německo a Rakousko otevřely 1. května 2011 své pracovní trhy pro obyvatele nových členských států EU střední a východní Evropy (ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Estonska, Litvy a Lotyšska). Obě země tak maximálně využily sedmileté omezení pracovního trhu od vstupu zmíněných zemí do EU v roce 2004.

Dále čtěte: