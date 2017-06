Černí pasažéři dluží dopravním podnikům 380 nových autobusů. A stále přibývají

Bezmála 380 dvanáctimetrových autobusů, konkrétně 1,7 miliardy korun. Taková je hodnota pohledávek za černými pasažéry vůči dopravním podnikům za poslední tři roky. Jen necelá čtvrtina zachycených černých pasažérů totiž pokutu zaplatí. Ročně tak dopravní podniky a veřejné rozpočty obcí přicházejí o stamiliony korun, které by mohly investovat do zlepšení komfortu a dostupnosti hromadné dopravy nebo do oprav infrastruktury. Vyplývá to z údajů Sdružení dopravních podniků ČR (SDP).