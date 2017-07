Ceaușescu by měl radost. Rumuni oživují komunistické značky zboží

V komunistickém Rumunsku za časů všemocného diktátora Nicolae Ceaușesca jezdilo každé dítě na kole Pegas, podobně jako se v Československu jezdilo na kole Favorit. Státní firmy ale po pádu režimu v prosinci 1989, kdy byl diktátor i s manželkou Elenou zastřelen, většinou zkrachovaly.

Nostalgie po komunistických časech funguje podobně jako v jiných postkomunistických státech. Na trhu se začínají prosazovat osvědčené značky. Původní výrobce kol Pegas zkrachoval v roce 2001, ale v roce 2012 koupili značku čtyři třicátníci s cílem obnovit kola svého dětství.

„Po revoluci nikdo rumunské výrobky nevyhledával, ale nyní se to mění,“ řekl deníku Guardian Andrei Botescu, současný ředitel výrobce kol. „Připomínají nám vzpomínky z dětství. Částečně jde o návrat k našim kořenům,“ dodal.

Výrobci se vrátili k typickému prodlouženému sedlu, které se u západních značek nevidí. Připomíná retro styl sedmdesátých let. S konceptem retrománie u rumunských zákazníků zabodovali. V roce 2012 prodali 500 kol, loni to bylo už 10 tisíc. Letos by to měl být dvojnásobek. Zvýšení produkce pomohl i kapitálový vstup majitele rumunského internetového obchodu eMAG, který koupil v Pegasu většinový podíl.

Odkojeni komunismem

„Spousta lidí milovala stará kola Pegas, mají pro ně citovou hodnotu a nevadí jim, pokud za jejich opravu zaplatí víc,“ řekl Botescu k nostalgii po komunistických časech o starších lidech, kteří na původních kolech stále jezdí. Firma Pegas stará kola také opravuje. Nová kola mají přitáhnout i mladší zákazníky. Už má 23 zaměstnanců včetně čtyř designérů. Většina lidí z firmy se narodila v 80. letech a jejich první kolo bylo, jak jinak, značky Pegas.

Pegas chce cílit na zákazníky i v dalších zemích bývalého socialistického tábora. „Lidé z bývalých komunistických zemí jsou s námi propojeni, i když mají své vlastní značky,“ míní Botescu. Sedlo ve tvaru banánu a vysoká řídítka prý mohou fungovat i za hranicemi země.

Komunistické pivo i hodinky

Nostalgii po starých značkách z doby socialismu využili i noví majitelé pivovaru se značkou piva Zaganu. Obnovili ji v roce 2013. „Chtěl jsem začít vařit novou rumunskou značku piva, ale nostalgicky jsem si vzpomněl na období komunismu, kdy se v každém kraji vařilo vlastní pivo,“ řekl v BBC k obnově zavedené značky šestatřicetiletý Laurentiu Banescu.

Pivo začali s kamarádem vařit ve městě Maneciu, sto kilometrů severně od Bukurešti. Logo upomíná na komunistické časy, ale kvalitou patří mezi módní řemeslná piva. Pivovar má 17 zaměstnanců.

Také hodinky značky Optimef zažívají v Rumunsku návrat. Designem z roku 1979 se inspirovali dva mladí podnikatelé u modelu Farazece. Andrei Maroriu a Bogdan Costea chtějí obnovit zašlou slávu rumunského hodinářství.

„Ptali jsme se, co se stalo z hodinářským odvětvím v Rumunsku,“ řekli serveru dezeen.com. Hodinky se sice montují v Číně, ale cílem podnikatelů je přenést výrobu do Rumunska.

