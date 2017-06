Bude bouřka? Meteocentrum zpřesňuje předpovědi díky soukromníkům

„Naše předpověď se odlišuje od dosavadních běžných metod zakomponováním meteorologických stanic soukromých pozorovatelů. Ty doplňují profesionální měření a díky vysokému počtu umožňují odhalit regionální specifika průběhu počasí a tomu přizpůsobit předpovědi pro konkrétní lokality,“ vysvětluje pro web Euro.cz Bohuslav Zeman, projektový manažer Meteocentra.cz.

Korekce online

Současně zdůrazňuje časový aspekt, kdy předpověď má k dispozici online data z měřících stanic. „Standardní předpověď vychází ze stavu, který byl vypočítán meteorologickými modely, jež se přepočítávají čtyřikrát denně a výpočty trvají několik hodin. Model vychází z dat naměřených kolem 8. hodiny ráno, předpověď vypočte až v 11 hodin dopoledne, a v tu chvíli je předpověď aktualizována na základě stavu z rána. Od té chvíle až do 17 hodiny, než přijdou další data z modelů, tak předpověď vychází ze stavu naměřeného v osm ráno,“ říká Zeman.

„Naše technologie tuto předpověď na nejbližší hodiny nahrazuje výpočtem z aktuálního naměřeného stavu počasí. Pokud se tedy například ve 14 objeví nečekaná bouřka v Plzni a začne se pohybovat směrem k severovýchodu, místní stanice ji zachytí a náš model okamžitě spočítá korekce podle nového stavu atmosféry. Ve výsledku se objeví, že například v 15 bude pršet v Berouně a v 16 v Praze a vzhledem k této změně se přepočítají další prvky jako teplota. Žádná jiná služba u nás veřejnosti zdarma tyto popsané, tedy nowcastingové, předpovědi neposkytuje,“ popisuje Zeman odlišnosti nového projektu.

Stanice v každé vesnici

V Česku je do projektu aktuálně zapojeno více než 500 stanic. Jejich počet trvale roste díky nabídce běžným pozorovatelům, aby se zdarma připojili. Potřebují si jen koupit měřicí stanici a připojení do sítě už pak nestojí nic. „Náš cíl je stanice v každé vesnici, do té chvíle má smysl síť stále rozvíjet,“ říká Zeman.

Investice navíc si projekt podle manažera vyžádal: „Jelikož ale sledovanost našich předpovědí rychle roste, tak jsme optimisté, že se nám brzy vrátí. Do vývoje v oblasti předpovědi počasí je třeba investovat neustále, protože nároky lidí na jejich přesnost se zvyšují. Také tak činíme.“

Aktuálně k informacím zdarma přes web Meteocentrum.cz přistupuje podle Google Analytics přes 50 tisíc návštěvníků denně. Pokud je extrémní počasí, bývá to i dvojnásobek.

