Britové v účtech za elektřinu zaplatí i vývoj jaderných zbraní

Cena jaderné elektrárny Hinkley Point C, která má mít celkový výkon 3,2 gigawattů, je ve Spojeném království stále předmětem mnoha kontroverzí. Vědci Andrew Stirling a Philip Johnstone ze Science Policy Research Unit na universitě v Sussexu jsou přesvědčeni, že je elektrárna „extrémně drahá“ a navíc se jejím provozem bude dotovat britský jaderný zbrojní arzenál.

Stirling, jenž byl dříve aktivním členem hnutí Greenpeace a koordinoval kampaně proti jádru, uvedl s odkazem na výbor pro veřejné účty (PAC) dolní komory britského parlamentu, který prověřuje dohodu britské vlády s provozovatelem elektrárny EDF, že náklady pro program nukleárních raket Trident odpalovaných z jaderných ponorek, by byly těžko udržitelný bez dotací spotřebitelů energie z jaderné elektrárny.

Rakety Trident Raketa Trident je z ponorky odpalovaná balistická raketa (SLBM) nesoucí jaderné hlavice. Navrhla ji americká společnost Lockheed Martin Space Systems. Existuje ve dvou variantách – UGM-96 Trident I a UGM-133 Trident II. Rakety Trident jsou součástí výzbroje čtrnácti aktivních amerických jaderných raketových ponorek třídy Ohio a čtyř britských ponorek třídy Vanguard.

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Trident

Cena projektu Hinkley Point C se životností 60 let se zatím pohybuje okolo 20 miliard liber (580 miliard korun) a jedním z argumentů příznivců stavby obří elektrárny je i to, že si Británie zachová jaderné know-how, které lze využít i ve vojenské oblasti.

To přiznala i Harriet Baldwinová z ministerstva obrany, která je zodpovědná za zadávání veřejných zakázek na ministerstvu. „Je zřejmé, že civilní a obranné sektory musí spolupracovat, aby zajistily, že zdroje budou využity pro ochranu a prosperitu Spojeného království.“

Britští poslanci loni v červenci souhlasili s tím, že čtyři stávající jaderné ponorky nesoucí rakety Trident budou v letech 2028 až 2032 nahrazeny novými. To vyjde daňové poplatníky na 40 miliard liber (1,2 bilionu korun) v následujících 35 letech.

„Podle našeho výzkumu je britská nízkouhlíková strategie dražší, než by mohla být, aby udržela vojenskou jadernou infrastrukturu,“ citoval deník Guardian Stirlinga. Podle něj by bez udržování finančně náročného provozu jaderných elektráren byly náklady na nukleární program Trident podstatně vyšší.

Rakousko chce torpédovat podporu britského jádra:

Londýnská vláda je kritizována za to, že bude garantovat minimální cenu energie z Hinkley Point C ve výši 92,5 libry (2680 korun) za megawatthodinu po dobu 35 let, přitom tržní ceny elektřiny jsou zhruba poloviční.

Johnstone se domnívá, že rozhodovací procesy ohledně financování nové britské jaderné elektrárny vyvolávají pochybnosti ohledně transparentnosti a návratnosti takové investice. Podle něj jsou civilní a vojenské jaderné technologie v současném světě zastaralé, přitom britská politika se „v tichosti pokouší o jejich další upevnění“. Vadí mu, že tato oblast nepodléhá dostatečné demokratické kontrole.

Více o jaderné energetice: