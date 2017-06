Brexit je stále jen na papíře. Češi dál obchodují s Británií

Pokud by se však naplnil scénář takzvaného tvrdého brexitu, na českém exportu by se to určitě poklesem projevilo. Exportéři věří, že tvrdý brexit, který by znamenal úplný odchod Británie z jednotného trhu Evropské unie, nenastane. „Politici sice teď při vyjednávání dělají ramena, ale nakonec budou muset Británie a Evropská unie najít kompromisní řešení. Zatím není potřeba bít na poplach, ale připraveni musíme být,“ uvedl Daněk.