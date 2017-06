Bezloja ovládl Nexis Fibers: Český byznysmen vyhrál tuhý boj o slovenskou továrnu

Majitel společnosti Hestego z Brna Ivo Bezloja ovládl závod na výrobu gumových vláken ve východoslovenském Humenném. Svedl však tvrdý boj s konkurenty, kteří chtěli společnost Nexis Fibers ovládnout během jejího insolvenčního řízení, kam firma spadla po špatných výsledcích hospodaření v minulých letech.

Bezloja přesvědčil více než 90 procent věřitelů, kteří kývli na jeho ozdravný plán. Hlasy získal zejména díky příslibu vysokých investic do výroby, která produkuje širokou škálu pryžových a umělých vláken. Díky finanční injekci slibuje Bezloja splacení téměř stomilionových dluhů společnosti do pěti let.

Odpuštění části dluhů věřitelé podmínili dohodou mezi Bezlojou a jeho sokem v souboji o firmu Jánem Molnárem. Majitel firmy Chemes Humenné Molnár je hlavním dodavatelem energií Nexisu a vlastní pozemky, na nichž Nexis Fibers sídlí.

Známý východoslovenský podnikatel, který působí v byznysu od energetiky až po potravinářství, je rovněž jedním z věřitelů Nexis Fibers a díky své pozici se snažil získat nad podnikem kontrolu.

V roce 2014 Ivo Bezloja získal s firmou Hestego ocenění vítěze v kategorii Invence-Nasazení-Export-Zisk v soutěži Českých 100 nejlepších. (Zdroj: youtube.com)

Bezloja mu nabídl, že vyrovná staré dluhy vůči Chemes Humenné na úrovni asi 2 milionů eur, tedy asi 53 milionů korun. Za domluvu navíc nabídl bonus - protiplnění 1,8 milionu eur, tedy téměř 50 milionů korun na pokrytí nákladů v souvislosti s procesem restrukturalizace.

Molnár však domluvu odmítal a navrhoval vlastní řešení. Věřitelskému výboru navrhl, že do Nexisu vloží přes firmy ze skupiny Chemes přímo 11,5 milionu eur, tedy asi 307 milionů korun, čímž by věřitelé dostali polovinu pohledávek. Podnik chtěl tímto způsobem ovládnout.

Věřitelé ale dali přednost Bezlojovu řešení. Chemes ale nevylučuje odstavení Nexisu od energií. Peníze od Bezloji chce hned a nevylučuje ani právní bitvu.

Bezloja koupil minoritní balík akcií společnosti z Humenného v roce 2010. Jeho partnerem a většinovým akcionářem byl švýcarský občan Marco Marchetti. Tamní úřady ho však loni zatkly kvůli daňovým podvodům v zemi helvetského kříže.

Na Slovensku oceňovaný podnikatel Marco Marchetti skončil ve vazbě

„Nexis Fibers je dnes v restrukturalizaci, kterou způsobil bývalý majitel firmy, se kterým jsem se pět let soudil o akcie, které mi ukradl. Tento pán dnes sedí ve vazbě za podvody ve Švýcarsku, ale bohužel za ty roky stihl firmu natolik poškodit, že musela jít do restrukturalizace. Ta však zatím probíhá nadmíru úspěšně a je zřejmé, že plán, který jsme nastavili na záchranu firmy, je správný,“ řekl v mediálním prohlášení Bezloja.

Slovenský Nexis Fibers se od roku 2013 propadá do ztráty. V roce 2015 dosáhla 4,9 milionu eur, tedy asi 131 milionů korun, navzdory inkasu tržeb ve výši 93,1 milionu eur, (2,5 miliardy korun).

