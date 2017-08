Banka mrtvých duší. Wells Fargo přiznala, že falešných účtů otevřela mnohem víc

Americká banka Wells Fargo & Co přiznala, že falešných účtů otevřela bez vědomí klientů mnohem víc, než uváděla. Banka dnes oznámila, že jich může být až 3,5 milionu, a to z let 2009 až 2016. Loni na podzim banka uváděla, že falešných účtů je asi 2,1 milionu a že je otevřela v letech 2011 až 2015. Zaměstnanci je otevřeli, aby splnili přísné cíle stanovené managementem.