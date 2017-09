Avia se vrací na scénu. Nová Initia jde do výroby, časem dorazí i elektromobil

Avia Initia samozřejmě není zbrusu nový nákladní automobil, jde o facelift předchozí řady D. Úpravy směřovaly především ke splnění aktuálních homologačních podmínek. Aby bylo možné novinku jasně odlišit od předchůdce, dostala kabina pozměněný design. Její základ je ale stejný a protože si Ashok Leyland Motors odstěhoval formy pro výrobu karosářských dílů do Indie, tyto díly se v Indii také stále vyrábějí. V Přelouči se z nich kabina svařuje, aby byla následně odeslána do Tatry spadající do stejného holdingu, který vlastní i Avii. V Kopřivnici je kabina lakována a pak se posílá k finalizaci zpátky do Přelouče. Avia ale chce časem dosáhnout situace, kdy budou všichni dodavatelé jednotlivých dílů z Evropy.

Nová Avia Initia je v podstatě skládačka dílů od různých dodavatelů. Na novou linku se posílají hotové celky. Ať už se bavíme o nápravách, převodovce, nebo motoru. Mimochodem, převodovku dodává ZF, motor zůstal stejný. Stále se jedná o Cummins s objemem válců 4462 cm3. K dispozici budou verze s výkonem 110 kW (150 k), 132 kW (180 k) a 154 kW (210 k). Počítá se i s různými velikostmi kabiny a různě velkým rozvorem. Příští rok by navíc měl dorazit dokonce i pohon všech kol a ve vzdálené budoucnosti se údajně dočkáme čistě elektrického provedení.

Celý článek si přečtěte na webu Autobible.cz