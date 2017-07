Auta z koncernu VW dotčená skandálem by v Německu mohla přijít o registraci

Naftové vozy koncernu Volkswagen vybavené softwarem pro falšování údajů při měření emisí by mohly přijít o registraci, pokud jejich majitelé odmítnou aktualizaci softwaru. S odvoláním na dokumenty Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) to napsal německý server Focus Online. Vedle aut značky Volkswagen se to týká i vozů Škoda, Audi a Seat. České úřady zatím majitele postižených vozů postihovat neplánují.