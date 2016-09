Aukro zpět v českých rukou. Polovinu koupil zakladatel Liška

Liška, který dosud působil ve vedení společnosti, získal 50procentní podíl v Aukru. Liška je tím, kdo před 13 lety Aukro.cz založil. Čtvrtinový podíl získala společnost BDO Advisory. Podíl 25 procent také koupila společnost Agora Development, která se svými sesterskými společnostmi působí na českém a slovenském trhu, kde zastupuje řadu výrobců z oblasti spotřební elektroniky.

„Není důvod měnit to, kvůli čemu na Aukro lidé chodí. Soustředit se nyní budeme především na to, aby Aukro.cz bylo co nejpřívětivější pro uživatele,“ uvedl Liška.

Liška v roce 2003 stál u zrodu Aukra a také jej šest let řídil. Od roku 2009 v rámci Allegro Group a Naspers řídil obchodní aktivity v regionu střední a východní Evropy. Poslední tři roky pro Naspers řídil segment srovnávačů cen v ČR, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Turecku. Liška působením v Aukru opouští svoji pozici v Naspers.

Za sebou bude mít Liška poradenskou společnost BDO Advisory, jejíž partneři Petr Kymlička a Radovan Hauk prostřednictvím firmy Equity Partners koupí části Aukra rozšíří své investice v oblasti e-commerce. „Vnímáme Aukro jako velmi silnou značku s tradicí a nedokážeme si představit lepší volbu pro vedení firmy, než Václava Lišku. Ten v sobě spojuje perfektní vnitřní znalost Aukra a bohaté zkušenosti z působení v mezinárodních technologických firmách,“ uvedl Kymlička.

Aukro.cz nyní registruje 3,8 milionu uživatelů a ročně zprostředkuje transakce za několik miliard korun.

