Armáda objednala munici ve Vlašimi už za 300 milionů

Munice do automatických pušek Bren i kulometů Minimi. I to teď vlašimská firma Sellier & Bellot posílá jednotkám české armády. Dříve vojsku dodávala přes alianční agenturu NSPA, teď už s ministerstvem obrany obchoduje přímo. Resort se zbrojovkou uzavřel letos na jaře pětiletý kontrakt, jehož maximální hodnota činí 3 miliardy korun.

„Vypadá to, že částku do roku 2021 vyčerpáme,“ vypočítává Radek Musil, generální ředitel tradiční středočeské firmy. „Letošní objednávka dosahuje 300 milionů,“ upřesňuje Josef Strnad, obchodní šéf zbrojovky. V příštích letech by měla hodnota zakázek stoupnout.

I přesto zůstává Sellier & Bellot stále zaměřený především na export, kam míří 95 procent produktů. V něm dominují země EU. Prioritní jsou civilní zákazníci, kteří skupují dvě třetiny vlašimské munice. Zbytek tvoří ozbrojené složky.

Radek Musil očekává, že letošní obrat společnosti se 1600 zaměstanci dosáhne 4,1 miliardy korun. Což meziročně znamená zhruba 200milionové navýšení.

