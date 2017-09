ArcelorMittal Ostrava loni zvýšil zisk o téměř 350 procent. Vydělal přes 1,3 miliardy

„Důvodem nárůstu jsou vyšší finanční výnosy plynoucí zejména ze snížení základního kapitálu v dceřiné společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a dále vyšší finanční výnosy z dividend od dceřiných společností,“ uvedla mluvčí.

V roce 2016 vyrobila huť 1,15 milionu tun mokrého koksu, 2,05 milionu tun surového železa a 2,457 milionu tun tekuté oceli. Své výrobky společnost vyváží do více než 40 zemí. Podnik má přes 4500 zaměstnanců, i s dceřinými firmami je to více než 7000 pracovníků. Patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.

