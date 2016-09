Apple údajně jedná o koupi McLarenu

Hodnota ztrátové automobilové skupiny by se mohla pohybovat v rozmezí od jedné miliardy do 1,5 miliardy liber (31,4 miliardy až 47,2 miliardy korun). Píše o tom na svých internetových stránkách list Financial Times s odvoláním na informované zdroje.

Apple již více než dva roky pracuje na samořídícím elektrickém voze. Podle tří zdrojů jednání začala před několika měsíci a Apple kromě plného převzetí McLarenu zvažuje i strategickou investici. Apple i McLaren zprávu odmítly komentovat.

