Ani milion elektromobilů. Rakousko se obejde bez jádra a uhlí i v době aut na baterky

Přechod od automobilů se spalovacími motory na ty s elektromotory má samá pozitiva, tvrdí rakouské sdružení Klima- und Energiefonds und Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Ve své zprávě „Faktencheck E-Mobilität“ nevyzdvihuje jen ekologické výhody (například snížení emisí oxidu uhličitého o 70 až 90 procent), ale i finanční. Provoz elektromobilu má ročně majitelům ušetřit v průměru 500 až 600 eur (13 až 16 tisíc korun) jen na provozu za pohonné hmoty.

Klub ale zejména vyvrací „mýtus“, že masivní rozšíření elektromobilů způsobí vyšší spotřebu elektrické energie, která se stejně vyrábí v uhelných a jaderných elektrárnách.

„Zvýšení podílu elektromobilů na 20 procent všech osobních vozů v Rakousku, což by znamenalo jeden milion vozů, bude znamenat zvýšení spotřeby elektřiny o 3,6 procenta ročně,“ tvrdí autor zprávy Georg Günsberg. Je to dáno hlavně tím, že energetická účinnost elektromotorů je mnohem vyšší než u spalovacích motorů.

Takové zvýšení poptávky po elektřině nemusí být uspokojeno z uhelných, plynových nebo jaderných elektráren, ale vystačí na to výstavba nových obnovitelných zdrojů. Při jednom milionu elektromobilů by se jednalo o 2,6 terrawatthodiny, což by pokrylo 372 větrných turbín.

Pokud by v Rakousku jezdila všechna osobní auta na elektřinu, tedy 5 milionů vozů, spotřeba energie by stoupla o 18 procent, což by mohlo pokrýt 1857 nových větrníků o výkonu 3 megawattů, vypočetl klub na základě dat technické univerzity ve Vídni a svých kalkulací. Propočet počítá s průměrným ročním nájezdem aut ve výši 13 tisíc kilometrů.

Z rozšíření elektromobility by profitovala i ekonomika, například firmy, které vyvíjejí baterie, a výrobci kabelů a informačních technologií. Do roku 2030 by se mohlo jednat o 33 900 nových pracovních míst, jež by generovaly 3,1 miliardy eur. Do toho se nepočítají úspory za dovoz fosilních paliv. Navíc elektromotory jsou tišší a neprodukují oxidy dusíku.

V Rakousku bylo v první polovině roku 2017 nově přihlášeno jen 1,4 procenta elektromobilů ze všech nových registrací a podle agentury APA Rakušané tomuto trendu ukazují dlouhý nos.

Šéf VCÖ Ingmar Höbart nicméně tvrdí, že 94 procent veškerých jízd automobilem v Rakousku je kratší než 50 kilometrů, proto není důvod se plně elektrických automobilů bát.

Nástup bezemisních elektromobilů zpochybnil nedávno v rakouském deníku Die Presse Günther Krause, který byl v letech 1991 až 1993 v Německu ministrem dopravy. Zejména Německo je příkladem země, které nemůže spoléhat na vodní elektrárny jako Norsko nebo jaderné jako Francie. Proto v Německu stále více než padesát procent energie pochází z fosilních zdrojů.

„Pokud se spotřeba energie kvůli elektromobilům zvýší, emise se v městských centrech sníží, celkově se ale zvýší,“ varoval. Rakousko přitom část elektřiny dováží právě z Německa a také z České republiky.

