Amarouny do USA. Český startup vyrábějící „úplnou“ náhradu stravy dál expanduje

Český startup Heaven Labs chce expandovat do Spojených států se svojí superpotravinou Mana. V Kalifornii plánuje výrobu i sklady. Nyní vyváží do 26 zemí světa. Firma letos očekává obrat 100 milionů korun, dvakrát tolik co loni. Největší zájem o "jídlo ve formě nápoje" je v Německu, kam šlo v prvním pololetí 3000 zásilek. Nápoj a prášek Mana dokáže podle výrobce zcela nahradit běžnou stravu.