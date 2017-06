Alpiq Energy byla loni ve ztrátě 1,4 miliardy. Za prodej utržila 91 miliard

Za roky 2014 a 2015 reportovala firma se sídlem v Praze výsledky dohromady. Během dvou let utržila 175 miliard korun a vykázala čistý zisk 267 milionů korun.

„Obchodní výsledek společnosti byl v roce 2016 významně ovlivněn vysokou a nepředvídatelnou volatilitou velkoobchodních cen elektřiny, jež především v posledním čtvrtletí roku 2016 způsobila společnosti významné ztráty vyplývající z otevřených pozic na dodávky elektrické energie,“ uvedla ve výroční zprávě firma.

Společnost Alpiq Energy SE je součástí švýcarské energetické skupiny Alpiq Holding Ltd. Jediný vlastník, švýcarská Alpiq AG, letos v dubnu rozhodla, že převážná část loňské ztráty Alpiq Energy SE ve výši 1,1 miliardy korun bude uhrazena z naakumulovaného nerozděleného zisku firmy minulých let. Necelých 300 tisíc korun pak bude přesunuto na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Alpiq Energy Alpiq Energy SE je jedním z největších účastníků na velkoobchodních a maloobchodních trzích s elektřinou ve střední a východní Evropě. Firma je také členem pražské energetické burzy Power Exchange Central Europe (PXE). Mateřská společnost Alpiq vznikla v roce 2009 spojením švýcarských společnosti Atel, založené v roce 1894, a EOS, založené v roce 1919. Také zahajovací rozvaha tuzemské Alpiq Energy SE je datována do roku 2009.



Společnost patří mezi firmy s nejvyššími ročními tržbami v Česku. V nedávném žebříčku sdružení Czech Top 100, který porovnával tržby stovky největších českých firem, se před ní umístily pouze společnosti Škoda Auto, ČEZ, Agrofert, Energetický a průmyslový holding, Foxconn CZ a Unipetrol.

