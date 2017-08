Aircraft Industries loni utržil 1,6 miliardy. Do Ruska prodal devět letadel

Generální ředitelka společnosti Ilona Plšková považuje devět dodaných letadel do Ruska za uspokojivý počet. „Tento výsledek svědčí o opětovné stabilizaci na tomto trhu, který byl v dřívějším období poznamenán propadem rublu i uvalenými hospodářskými sankcemi. Celkový prodej 2016 se vůči minulému období navýšil o pět letadel a věříme, že tento rostoucí trend bude trvat i nadále,“ uvedla ve výroční zprávě Plíšková.

Potíže se získáváním zakázek postihly Aircraft Industries před dvěma lety. Vyráběná letadla tehdy kvůli propadu hodnoty rublu vůči dolaru výrazně zdražila. V roce 2015 proto firma prodala jen tři letadla do Bangladéše a jedno do Alžírska. Po loňském ekonomickém zlepšení plánuje letos společnost výrobu a prodej 12 letadel. Většina z nich má být opět určena pro ruský trh, jeden stroj zamířil do Indonésie. „Rovněž pokračujeme v dalších obchodních jednáních v řadě teritorií celého světa, kde očekáváme pozitivní vývoj,“ uvedla Plšková. Nové obchodní vztahy chce firma navázat například v Číně, Indii nebo Turecku.

Přečtěte si, jak výrobu letadel v Česku komentuje Pavel Páral:

V příštím roce by firma chtěla dokončit a prodat i první tři modernizované letouny L 410 NG. Jeho prototyp měla možnost odborná veřejnost poprvé zhlédnout při předváděcích letech na loňské výstavě Berlin Airshow 2016. Podle Plškové má stroj perspektivní budoucnost.

Aircraft Industries Kunovická firma je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Základní kapitál společnosti je 112 milionů korun, jejím stoprocentním vlastníkem je ruský průmyslový holding UGMK.

Společnost loni zhruba půl roku čelila insolvenčnímu řízení, v září ji zasáhla týdenní stávková pohotovost odborů. Část zaměstnanců zůstávala doma se mzdou ve výši 60 procent, další lidé byli dočasně přesunuti na práci v jiných společnostech. Zaměstnanci se postupně vracejí do práce, někteří ale z Aircraft Industries odešli. V roce 2016 ve firmě pracovalo v průměru 942 zaměstnanců, na konci loňského roku jich bylo 885. Předloňský průměrný počet byl 1020 zaměstnanců.

Přečtěte si také: