Air Bank stoupl čistý zisk šestinásobně na 277 milionů

Služby Air Bank ke konci června využívalo přes 557.000 klientů, jejich počet tak meziročně vzrostl o 17 procent. Další klienty získává banka mimo jiné díky investicím do větší sítě bankomatů, která některým zákazníkům chyběla. Za posledních 12 měsíců přidala Air Bank 120 nových bankomatů a celkem jich tak na konci června měla 207.

„Díky rostoucímu zájmu klientů o naše služby se nám dál daří zvyšovat i naše příjmy z běžného retailového bankovnictví. To nám umožňuje neustále investovat do vylepšování současných služeb i do vytváření některých úplně nových,“ komentoval výsledky generální ředitel Air Bank Michal Strcula.

Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 13 procent na 83,8 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 18 procent na 33,7 miliardy korun. Celková bilanční suma banky vzrostla meziročně o 12 procent na 91,5 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 12 procent na 5,6 miliardy korun.

Air Bank získala bankovní licenci České národní banky na konci května 2011. PPF Group N.V., do které banka patří, je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním akcionářem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner.

