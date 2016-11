Páral odpvídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat

Tak podle ministra financí, který si ve svém článku stěžuje na kritiku EET, si Páral spočítal svoje odhady o nadcházejícím zdražování v restauracích někde u stolu tužkou na cáru papíru a k ničemu takovému nedojde. Jeho experti z finančního ředitelství to prý mají spočítané.

Nepochybuji, že experti z berňáku počítat umějí, leč šedivá je teorie a excelovské tabulky a zelený je strom života. Vědí to už i někteří jeho zaměstnanci. Například ti z deníku Dnes, kteří chodí na obědy do smíchovských restaurací. Tam totiž to zdražování už pomalu začíná a zaregistrují ho i lidé s nadprůměrným příjmem, protože někde už hotová jídla podražila z dosavadní cenové úrovně devadesát až sto korun na sto třicet.

K tomu je připraveno zdražování piva, které se v případě Plzeňského Prazdroje taky příliš nezakecá. Z úrovní nad čtyřiceti korunami chystají hostinští atakovat padesátikorunu. V průměru by se cena měla posunout někam ke 47 korunám. To nejsou propočty, ale reálné plány hospodských logicky se snažících udržet dosavadní ziskovost. Je jasné, že ostrá konkurence v Praze ceny ještě poněkud setřese, ale zdražení bude citelné a povede k minimálně dočasnému poklesu prodejů. A to nediskutujeme o evidentním snížení čistých příjmů personálu restaurací, ke kterému nyní při uzavírání nových smluv dochází.

Andrej Babiš má samozřejmě pravdu, když říká, že kdo zdražuje, tak tím přiznává, že šidil na daních. Ale už nedodává, že na výnosech z tohoto šizení jsme se významnou měrou podíleli i my, zákazníci. Napravení tohoto stavu je asi opravdu spravedlivé, je ale otázkou, nakolik je spravedlivé a co nakonec státu přinese.

