Komentář: není migrace jako migrace

Co vše se mění, když se dají do pohybu miliony V přístavu Ballard, dnešním předměstí Seattlu v americkém státě Washington, stojí pomník mořeplavce Leifa Erikssona, odklopený runovými kameny s dávno zapomenutými jmény skandinávských přistěhovalců. Jedním z nich byl i dvacetiletý mladík Carl Emanuel Anell z Askeru ve švédské provincii Narke, který se do Ballardu přistěhoval v roce 1909.