Komentář: Havárie v rýžovišti

Dárek, který nadělily orgány činné v trestním řízení pod stromeček sociálním demokratům a ODS, připomíná balíček od Usámy. Ten výbuch může rozmetat zbytek tradičních politických struktur a umést cestu k absolutní moci Andreji Babišovi. To, že je poněkud kuriózní, když se odhalení machinací s evropskými dotacemi bude slavit zrovna na Čapím hnízdě, na tom zřejmě nic nezmění.

Bohuslav Sobotka se může tisíckrát zaklínat, že jde o daň za spolupráci s ODS v Ústeckém kraj a věci z minulosti, když mezi obviněnými je šéf karlovarské organizace ČSSD či náměstek socialistického ministra průmyslu.

Je obtížné posoudit, nakolik jsou vznesená obvinění relevantní. Policií vyčíslená škoda téměř čtrnáct miliard z devatenácti celkem rozdělovaných nevyvolává zrovna pocit, že tady máme před sebou dobře odvedenou práci vyšetřovatelů, a advokáti budou mít poměrně široký prostor pro zpochybňování viny svých klientů, když žalobce operuje se zjevnými nesmysly.

Že vyšetřování míří na osoby, o nichž nejen dobře zasvěcení insideři vědí, že právě oni, a nikoli volení zástupci lidu ovládají politiku a hospodaření hned dvou krajů na západní hranici země, na tom příliš nemění. Jedna věc je vznést obvinění na základě již usvědčeného a odsouzeného úředníka Kušnierze, který nechce zůstat sám v louži bez pomoci svých parťáků a bývalých šéfů, druhá věc je dokázat, že jeho svědectví má oporu v realitě. A jak známe českou policii a státní zastupitelství, není nikde psáno, že jim to opravdu klapne. Ani ten Rath zatím nesedí, protože se vloudily nějaké chybičky.

Z hlediska zničujícího dopadu na ČSSD je to ale celkem lhostejné. Svým způsobem je to tak trochu originální projev historické spravedlnosti. Existenci krajů jako zcela zbytečného stupně samosprávy prosadila právě ČSSD na počátku tohoto století vedena touhou nakrmit své zasloužilé funkcionáře dobře placenými funkcemi.

To jí ale vzápětí před nosem vyfoukla ODS díky modré tsunami, při níž v roce 2004 v krajských volbách obsadila všechna hejtmanství v zemi, a udělala tak první krok ke své zkáze. Právě kolem krajských gubernátorů se vytvořila síť těch slavných partajních kmotrů jezdících na stranické kongresy ODS v luxusních vozech s provokujícími poznávacími značkami a chlubícími se přitom v barech před objektivy fotoreportérů štosy bankovek. Krajské úřady se staly rýžovacím sítem na řece eurodotací a lokální zlatokopové pak ovládli i centrální politiku přes dílčí a marný odpor Mirka Topolánka. Jeho nástupce Petra Nečase poté odřezávání těchto struktur od moci stálo politický život a vyneslo mu trestní stíhání.

Že mezitím rýžoviště převzala ČSSD i s odesáckým know-how asi nikoho nepřekvapí. Ani to, že levicová parta byla zřetelně méně obratná, až tak, že středočeského hejtmana Davida Ratha chytla policie s miliony v krabici od vína. Nyní pozice v krajích přebírají lidé z ANO, Starostů a nezávislých a podobně nově svěží tváře a řeka eurodotací teče a poteče dál. A jak dobře víme, zloděje dělá příležitost.

Oč lepší by bylo žití v Česku, nebýt krajů a eurodotací. Možná to začíná chápat i Bohuslav Sobotka, který se nyní s kauzou ROP Severozápad bude marně potýkat až do sněmovních voleb, do nichž zbývá deset měsíců mimořádně tvrdého boje. A třeba se na vyschnutí té dotační řeky nakonec začne těšit i Andrej Babiš.

