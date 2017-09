Je to kampaň

Ahoj lidi. Andrej Babiš je nenapravitelný lhář. Lživě přísahal na zdraví vlastních dětí, že nebude ovlivňovat svá média. A později se ukázalo, že úkoloval svého dvorního redaktora z deníku Dnes Marka Přibyla. Lhal, když tvrdil, že neví, komu patří farma Čapí hnízdo (prý snad nějakým advokátům). A později se ukázalo, že ji (snad) vlastnily jeho děti. Lže i teď při své vlastní obhajobě v trestním řízení, které proti němu a jeho kolegovi z Agrofertu Jaroslavu Faltýnkovi vede policie.

Čapí hnízdo není deset let stará kauza, jak do omrzení Babiš opakuje. Jsou to kecy a nesmysly. Údajný dotační podvod byl završen převzetím farmy Babišovou společností Imoba v roce 2014. Jde tedy maximálně o tři roky starou kauzu a z toho rok a půl se prověřuje v rámci trestního řízení. Nyní pravděpodobně případ přejde do fáze vyšetřování. Z podezřelého se tak stane obviněný kandidát na premiéra této země.

Babiš lže i v tom, že podobné dotace získalo dalších 123 firem s anonymními vlastníky. Je sice pravda, že 27 % všech dotačních projektů z let 2007-2013 zpracovaly firmy s anonymními vlastníky. Babiš ale zapomíná, že Čapí hnízdo na rozdíl od ostatních udělalo jednu velkou chybu - po takzvané době udržitelnosti, po kterou musí příjemce dotací udržet podmínky veřejné podpory, se farma vrátila zpět do vlastnictví Andreje Babiše. A právě tento „návrat do holdingu” je podle policie jednou z indicií fiktivních majetkových převodů a nezákonného zisku dotace.

Takže jasná účelovka

Babiš také neustále zdůrazňuje, že projekt prošel „všemi kontrolami” a „nikdo nenašel žádné pochybení”. To je samozřejmě lež.

Kauza ani nemohla projít všemi kontrolami, když k jejímu završení došlo teprve v roce 2014. Farma Čapí hnízdo navíc v minulosti dostala šestimilionovou pokutu včetně penále za neoprávněný způsob čerpání dotací. Nechala si totiž poslat milion ještě dříve, než zaplatila faktury.

Babiš stále tvrdí, že je „přesvědčen” o tom, jak je kauza „zpolitizovaná a pečlivě připravená”. Patrně ji zpovzdálí řídí nějaké temné síly. Kdo to tedy je? Jaké mají tyto záhadné síly vazby na detektiva Pavla Nevtípila či státního zástupce Jaroslava Šarocha? Když je o tom Babiš tak přesvědčen, proč nám pozadí celého policejního komplotu ihned neobjasní?

Imunitní výbor doporučil Sněmovně Babiše a Faltýnka vydat k stíhání

Přes svou snahu vyhnout se trestnímu stíhání bude teď Babiš zřejmě vydán policii. Ale jen na dva měsíce. Není vůbec jisté, že nová Poslanecká sněmovna, která vzejde z říjnových voleb, učiní to samé. Jak známo, o prolomení poslanecké imunity se musí hlasovat po každých volbách znovu. V případě, že hnutí ANO získá ve volbách velkou podporu veřejnosti, Babišova ochota nechat se vláčet před soudy bude minimální. Už dnes Babiš s Faltýnkem případ nazývají „pseudokauzou” a „snahou poškodit naše hnutí před volbami a dostat nás z politiky”.

Úplně stejně mohou na podzim poslanci hnutí argumentovat v neprospěch opětovného vydání dvou podezřelých. Ovšem bude jich tentokrát zřejmě mnohem víc a možná budou mít i spojence.

Takže toto zásadně odmítám

Imunita tak nakonec může Babiše od trestního stíhání uchránit. Koneckonců hodně už naznačuje aktuální postoj vedení hnutí ANO, které se vydání obou svých šéfů důrazně brání.

Co na tom, že podle etického kodexu, s nímž hnutí ANO vstupovalo do politiky, by žádný jeho člen neměl využívat imunitu, a dokonce by měl sám požádat o své vydání k trestnímu stíhání.

Navíc každý člen hnutí ANO, proti kterému je zahájeno trestní stíhání, měl podle původního etického kodexu okamžitě složit svou veřejnou funkci a rezignovat na členství v hnutí. Nejenže Babiš z žádného postu neodstoupí a svému vydání se brání, ale naopak chce získat maximální moc v tomto státě.

Když takto Andrej Babiš a hnutí ANO zachází se svými vlastními pravidly, můžeme od něj s klidem očekávat respektování zákonů této země včetně ústavy?

Takže pane Babiši, držte se. Jsou to všechno nesmysly, lži a pomluvy. Posíláme pusinku.

