Jak se dělá kampaň? Ve vojenském vrtulníku

Už několik let se nestalo, aby vojsko oznámilo vznik nové posádky. A co teprve ve chvíli, kdy ohlásí rovnou dvě nové základny a navíc v jednom kraji. Přesně k tomuhle došlo v úterý 10. října v Karlových Varech. Kromě výcvikového střediska na okraji Doupova má vzniknout i detašované pracoviště vzdušných sil na skomírajícím krajském letišti v Karlových Varech.

V Olověné vestě jsem už o tom psal minulou sobotu. Tak proč se teď do západočeského regionu vracím? Ať se totiž ministerstvo obrany snaží vykrucovat sebevíc, dnes je víc než před týdnem zřejmé, že šlo o součást předvolební kampaně, která má pomoct hnutí ANO. Důvodů je několik.

Zaprvé jde o načasování. Těžko říct, co Martina Stropnického a náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře vedlo k tomu, aby deset dnů před volbami vyrazili do Karlových Varů a společně s dalšími politiky ANO Danem Ťokem a Janou Vildumetzovou (nikoho jiného k sobě na tiskovku nepozvali) do kamer, diktafonů a mikrofonů sdělovali, jak do regionu nejspíš přitečou stovky milionů veřejných korun a vzniknou desítky pracovních míst.

Zleva Josef Bečvář, Dan Ťok, Martin Stropnický a Jana Vildumetzová

Další věcí jsou podivná slovní spojení, které Stropnický s Bečvářem na tiskovce používali: „by bylo vybudováno“, „by ulehčilo“, „bylo by možné“, „odhadujeme“, „v úvaze zůstává“ anebo třeba „počítáme, že by mohlo“. Takže jak je to vlastně? Oba pánové do Karlových Varů očividně nepřijeli prezentovat žádnou hotovou věc, ale jen ideu, o níž možná někdo přemýšlí. Stejně jako obrana a armáda uvažuje o stovkách jiných věcí, které se (pravděpodobně) nikdy neuskuteční.

I Bečvářova slova o tom, že nová výcviková posádka by mohla vzniknout za čtyři roky, potvrzují, že nejde o nic aktuálního a že se rozhodně v nejbližších dnech v Doupově nezačne kopat a stavět. Proč tedy do Karlových Varů museli vyrazit právě teď? Zřejmě proto, že slibem nezarmoutíš. Ba naopak, když k němu přidáš i slova o stamilionech a pracovních místech, možná ve volbách získáš další body.

A ještě jedna zajímavost. Už minulá Olověná vesta upozorňovala, že zcela nepochopitelně se akce na letišti zúčastní i ministr dopravy Dan Ťok. Tedy, jeden velice dobře vysvětlitelný důvod tady samozřejmě byl. Jako lídr karlovarské kandidátky ANO potřeboval být u toho, když jeho kolega Stropnický prezentoval růžovou budoucnost regionu.

V týdnu se pak ukázala ještě jedna okolnost. Dan Ťok do Karlových Varů nedorazil služebním autem ministerstva dopravy ani hnutí ANO. Na letiště přiletěl armádním vrtulníkem spolu s delegací ministerstva obrany a generálního štábu. A to se vyplatí. Pokud nemáte nic společného s Babišovým hnutím, těžko se můžete pochlubit, že vám s předvolební kampaní pomáhá vojenské letectvo.

Výlet vrtulníkem navíc Dan Ťok nevyužil jen k prezentaci na letišti. S delegací ministerstva obrany se už do Prahy nevracel, protože jej odpoledne čekala předvolební debata regionálního Deníku v Bochově. Takže díky armádě si v úterý odškrtl dvě mouchy jednou ranou.

Pokud se Martin Stropnický uplynulé čtyři roky jevil jako slabý ministr obrany, teď se mu jedna velká přednost upřít nedá. Pod dohledem Andreje Babiše se z něj stal skvělý týmový hráč. Pro úspěch svých kolegů je schopný udělat všechno. Třeba i použít armádu a vojáky v předvolební kampani.

A co na to Josef Bečvář?

