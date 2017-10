Chlípný Weinstein a KP

„V tomhle byznysu platí jedna věc, a to je KP,“ pravila pedagožka jedné z českých středních uměleckých škol (a příležitostná pornoherečka) v půli září v jedné ze zahajovacích hodin letošního prvního ročníku. „Víte, co je KP? Kozy prodávaj.“ Patnáctileté dívenky, jež tvořily davedesát procent přítomného žactva, se tomu zasmály a hovor přešel k tomu, že si mají na příští hodinu přinést notýsek. (Ne, plyšáky si musíte nechávat v šatně.)

Ještě jednou: ony mladé dámy, jimž učarovaly stříbrné plátno a prkna, jež znamenají svět, ještě před čtvrt rokem seděly ve škamnách základních škol a byly velmi pod zákonem. Přesto měly poměrně přesnou představu o tom, že tělesný půvab v jejich vyvolené branži hraje značnou roli, před kamerou i za ní.

V reakci na sdělení, co že je jejich trumfem ve světě dospělých, nebyly šokovány. Nešly se hromadně odhlásit a zapsat na zahradnický učňák, ani pozvracet a přepudrovat se neodskočily. Většina těch mladých dam již dobře ví, že má v ruce (ačkoli anatomicky by to šlo upřesnit líp) účinnou zbraň - a drtivé většině z nich nedělá žádný problém ji do té či oné míry použít.

Je jim zjevné, že až přijde čas, přijde na používání této zbraně řeč. Každá z nich nějak dospěje k míře. Část bude střílet jen slepými, část bude mít nabito ostrými a odjištěno. (Některé z nich mají odjištěno rovnou.)

Není to možná moc pěkné, ale fakt, že úspěšní, bohatí a mocní mužové si potrpí na společnost půvabných mladých dam, žádnou z nich nepřekvapí. Je to dobře známo i široké veřejnosti, přesto mladých půvabných adeptek hereckého umění nijak neubývá. Řeklo by se tedy, že karty jsou rozdány poměrně viditelně.

Pozor na akvárium

Zhruba v době, kdy ona příležitostná pornoherečka zasvěcovala řečené dívenky do detailů toho, jak kozy prodávaj', se o osm tisíc kilometrů západněji začínala vařit voda na Harveyho Weinsteina. Během následujícího měsíce vyšlo najevo, že spoluzakladatel studia Miramax a později The Weinstein Company otravoval krásné herečky, méně krásné herečky, průměrně vyhlížející herečky i Gwyneth Paltrow.

Harvey Weinstein (třetí zleva) byl vyloučen z Americké filmové akademie. Na snímku z roku 1999 se soškami za film Zamilovaný Shakespeare. Uprostřed Gwyneth Paltrow.

Že si dovoloval na asistentky, servírky a pokojské, pošťačky, překladatelky, skriptky, vnučky scénáristů, sousedovic fenku a jednou v noci omylem požadoval úsluhy i po šéfovi osvětlovačů, než nechal rozsvítit a všechno se vysvětlilo. Nechte Harveyho pár minut samotného v místnosti s akváriem, a za chvíli máte neurotické rybičky.

To pochopitelně o Weinsteinovi neříká nic pěkného; i kdyby byla pravda jen desetina z toho, co se o něm povídá, bohatě by to stačilo. Ale taky to neříká nic překvapivého - ejhle, i patnáctileté české adeptky herectví jsou si vědomy škály metod, jimiž se jejich jméno může objevit na plakátech.

Šok! Horor!

V Hollywoodu však je dnes každý šokován. Harveyho bratr Bob je šokován. Herečky jsou šokovány. Novináři jsou šokováni. Odbory jsou šokovány. Všechny dámy, o kterých filmový svět kdy slyšel, i mnoho těch, o nichž se milosrdně nedozvěděl, dnes mají Harveyho, s prominutím, plná ústa. Žádná z nich se do letošního září s žádnou stížností neozvala; stejně tak mlčeli jejich partneři - s čestnou výjimkou Brada Pitta, jenž Weinsteina varoval ohledně Angeliny Jolie. V jakém smyslu bylo ono varování myšleno, se můžeme jen dohadovat.

Tím to však nekončí. Rose McGowanová, jedna z těch, kteří nemohli Weinsteinovi přijít na jméno, zveřejnila Weinsteinovo telefonní číslo na Twitteru, čímž jasně porušila pravidla řečené sítě. Twitter jí tedy podle týchž pravidel dal čas na to, aby řečený tweet smazala a než to udělá, nemůže tweetovat nic dalšího. Co následovalo? McGowanová (44 let, poslední slušnější role v roce 2006) začala volat po bojkotu Twitteru.

A tak to je: Harvey Weinstein si myslel, že jeho pozice u filmu mu dává možnost beztrestně si dovolovat na holky. Je dobře, pokud se dozví, že i to má svoje meze. Ale zároveň tentýž proces vychoval lidi, kteří si myslí, že když si na ně jednou dovoloval Harvey, mohou si kvůli tomu oni beztrestně dovolovat na zbytek světa. Bylo by dobře, aby to nebyla pravda a aby se to dotyční dozvěděli rychleji, než to trvalo ve Weinsteinově případě.

