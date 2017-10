9 rad kam investovat, než přijde finanční krize. Díl III.

Pojďme se podívat na čtyři investiční tipy a jednu radu ohledně zadlužení. Po včerejších radách 1 až 5, číslujeme tyto 6 až 9.

6. Akcie, forex a spol.

Většinu majetku potřebujeme mít zajištěnou, o tom jsou rady v předchozím díle seriálu, ale s menší sumou si můžeme dovolit riskovat. Dnes totiž může být dobrá strategie investovat staromódně a zároveň hypermoderně. Do kombinace půdy, zlata, hotovosti a pak individuálního investování přes internet do různých finančních produktů.

Určitě neradíme investovat třeba do forexu peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Martin Novák z Trading Academy vás ostatně ani nenechá jen tak vrhnout vaše těžce vydělané korunky na měnový trh, ale bude vás školit. A pak sledovat, zda vám investování jde, zda třeba moc neriskujete. Je to takový finančně-psychologický koučing.

Jak se to zpívá v té Svěrákově písničce? „Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou“. Psychika je pro investora klíčová věc. Ostatně investování pod dojmem hrozby pádu akcií, které tento text vyvolává, je psychologicky náročné. Strach ze ztráty majetku nebývá dobrý rádce. Každopádně se vždy poraďme s odborníky.

Akcie a další finanční instrumenty navíc nyní mohou být ještě několik měsíců, možná i let unikátní možností, jak přijít k velkým ziskům. A proto řada investorů, byť se obávají krize, samozřejmě nenechávají všechny své úspory zaparkované na účtech či v hotovosti. Investují na burze, protože moderní ekonomika je vždycky trochu hra. A kdo nehraje, ten nevyhraje.

Záhadný investiční trhák. Akcie Švýcarské národní banky strmě rostou

Internet umožňuje i laikům to, co dříve mohli jen profesionálové, totiž investovat na měnových trzích, do akcií, opcí atd.

Internet je jako obrovský Klondike. Je skvělé narazit na spolehlivého průvodce touhle divočinou. Na finančního poradce či privátního bankéře, který vám bude investice spravovat. Pokud máte volných pár set tisíc korun a víc, stojí za to zariskovat.

Pokud máte volných jen pár desítek tisíc, pak se vyplatí na Klondike vyrazit alespoň na zkušenou. V nových investičních strategiích se vzdělávat a – byť s malými částkami – zkoušet vydělat peníze. Protože drobné úspěchy vás motivují k úplně novému, aktivnímu přístupu k penězům. Je ale důležité narazit na spolehlivého rádce. Protože forex a akciové trhy jsou v Česku bohužel často doménou firem, které zajímá hlavně to, aby jim klient svěřil peníze. Ale už nejsou motivované na tom, zda dlouhodobě vydělává a učí se obchodovat. Anebo šíbrů, kteří vyrábějí letadla na oškubání těch naivků, co jim jsou schopni svěřit velké sumy peněz třeba jen na základě telefonického hovoru.

7. Kryptoměny

Za poslední půl rok převýšil objem investic do kryptoměn čtyři miliardy amerických dolarů denně. Vlajkovou lodí je bitcoin, o kterém už všichni vědí, že kdysi stál pár centů a dnes stojí pár tisíc dolarů. Forbes na své obálce o přehledu investic pro rok 2018 posadil Bitcoin na první místo. Nemluvě o tom, že v případě poklesů cen akcií mohou panikařící investoři utíkat ke kryptoměnám a vyhnat jejich cenu závratně vysoko.

Na druhou stranu minulý měsíc bitcoin dramaticky klesl, Čína omezila jeho používání a někteří velcí hráči začali kryptoměny pilně pomlouvat. Jamie Daimond, šéf největší americké banky JP Morgan dokonce řekl, že kdyby zjistil, že některý z jeho zaměstnanců obchoduje s kryptoměnami, tak ho vyhodí.

Je to podvod? Jistě, pane řediteli. Banka JP Morgan nakupuje bitcoiny

Šíří se „zaručené informace“, že bitcoiny jsou měna organizovaného zločinu. Financial Times napsal, že hype kolem kryptoměn je podobný horečce dot.com ze začátku milénia. Ray Dahlio se nechal slyšet, že biotin je bublina.

Jak se v tom vyznat? A co je to vlastně kryptoměna? Nejlepší je zaplatit si služby experta, protože peníze za kurs jsou určitě efektivnější investice než učit se na kryptoměnách ve stylu pokus a omyl. Ten poradí, jak si vybrat z několika set ochodovaných kryptoměn ty perspektivní. Jak si zabezpečit svou elektronickou peněženku na kryptoměny před hacknutím. Jak poznat falešné kryptoměny, které fungují – jak jinak – jako letadla. Nebo jak investovat do kryptoměnových startupů, které coby crowdfunding zvolí vydání své vlastní kryptoměny. Takže si v podobě kryptoměny vlastně kupujete podíl na podniku nějaké party chytrých kluků a holek a spolu s nimi doufáte, že jejich kryptoměna s blockchainem se ujme. (Blockchain je veřejná účetní kniha, kde se zapisují všechny provedené transakce v dané kryptoměně). Systém blockchain do budoucna slibuje obrovské možnosti využití veřejné bankovní správy, která i přes to, že je veřejná, je i z části anonymní. Obchodovat, nakupovat a investovat by se dalo i mimo banky a burzy, a přesto by se mohlo jednat o transparentnější systém, než je nyní.

Měna je krví ekonomiky. A v ekonomice nemusí totálně dominovat jen národní měny a nadnárodní dolar či euro, jak vysvětluje v knize Budoucnost peněz bývalý belgický centrální bankéř Bernard Lietaer. Popisuje historii i možnou budoucnost ekonomiky jako hřiště pro paralelní fungování řady měn pro různé účely. Revoluční potenciál vidí v blockchainech i Jan Lamser, intelektuální těžká váha mezi českými bankéři. Podle něj může vynález blockchainů měnit způsob uložení vlastně jakýchkoli dat.

Ponořit se do oceánu kryptoměn může vypadat jako nebezpečná mise, ale jakmile si osaháte coinmarketcap a první kryptoměnovou burzu, zjistíte, že investování do kryptoměn není vlastně o mnoho těžší než objednávání mixeru na Alze. Kde se ostatně dnes už nakupuje i za bitcoiny.

8. Portfolio

Každý zkušený investor radí mít portfolio poskládané podle nějaké logiky. Strategie může být různá. Martin Novák z Trading Academy svým klientům radí tento poměr: 50 % kapitálu investovat do zlata, 30 % do Forexu, 10 % do kryptoměny a 10 % nechat rezervu v hotovosti nebo na běžném účtu.

Investorské příručky radí různé poměry. Běžně se doporučuje mít část majetku uloženého co nejkonzervativněji, část běžným způsobem a s částí riskovat za účelem nejvyššího zisku. Poměr závisí jak na mentalitě investora, tak na momentální situaci ekonomiky. Některé tipy investování, jako jsou kryptoměny, akcie, měnové trhy a opce mohou být navíc psychicky náročné, protože hodnota investic se samozřejmě může prudce měnit. Nepodceňujme míru chladnokrevnosti, která je pro takový „koníček“ nezbytná.

9. Oplocení hypotéky

Závěrem si dovolíme ještě jednu radu, která je na hraně zákona. Nazvěme to „oplocením hypotéky“. Jde o to, že dluh se stal tak samozřejmou součástí života všech příjmových tříd, až mnozí z nás poněkud zapomněli, že čím větší dluh, tím větší možnost průšvihu. Dnes řádí hypotéková horečka, a to je nebezpečná epidemie. Jedna nesplacená hypotéka může rodinu stáhnout ekonomicky ke dnu na zbytek života. Každá rodina by si měla promyslet, jak uchránit svůj majetek, pokud z nějakého důvodu (to může být i nemoc živitele rodiny) nebude moci splácet hypotéku. Jak nenechat dluhem z hypotéky zamořit všechny rodinné finance? Pokud uděláte kroky včas, vždy se dá najít nějaká cesta. Například hotovost a drahé kovy nejsou nikde evidované, takže vám je banka nemůže zabavit, pokud by došlo k nejhoršímu.

Do podrobností se pouštět nebudeme. Čtenář je jistě dost inteligentní, aby si zvolil nějakou strategii, jak chránit majetek rodiny před důsledky hypotéky, která byla uzavřena možná trochu lehkovážně a ostatně také kvůli obrovskému marketingovému nátlaku finančních institucí, které velkými písmeny ukazují ty krásně malé úroky. Jenže pak jsou tu ještě drobná písmenka na zadních stranách smluv, které nikdo nečte. Tam se píše třeba to, že úrok z hypotéky může banka v podstatě kdykoliv a jakkoliv zvednout.

Nebo že hypotéka je vázaná na majitele, nikoliv na nemovitost, čili případný dluh zatíží člověka na celý život. To je totiž rozdíl oproti USA. Když Američanovi banka pro nesplácení zabaví dům, tak on se prostě odstěhuje a může znovu zkusit štěstí někde jinde.

Vědí tohle ty mladé páry s průměrnými platy, které si dnes běžně berou několikamilionovou hypotéku? Vědí, že si s bytem svých snů pořizují také riziko obrovského dluhu? Protože pokud by přišla krize a ceny realit by klesly, tak banka nemovitost neprodá za cenu v době před krizí, tedy za sumu odpovídající dluhu. A zbytek bude po dlužníkovi vymáhat.

Reklamy nás dnes oblažují slogany: Sněte o nových možnostech. Pořiďte si svůj dům snů! Jeďte na vysněnou dovolenou! Buďme ale s tím sněním opatrní. Raději počítejme, spořme na horší časy a dávejme peníze tam, kde to má opravdu smysl. Kombinace co nejbezpečnějšího uložení peněz s investováním do rizikovějších produktů, které na síle nabírají již nyní (kryptoměny) nebo v době krize (zlato, půda), může být zajímavá.

